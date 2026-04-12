【ライブレポ】AKB48向井地美音さん、一夜限りでノースリーブスに加入。「さすがに大成功オタク」永遠の推し・こじはるとステージへ

2026年4月30日をもってグループからの卒業を発表している、AKB48の向井地美音さん。

4月3日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で「向井地美⾳ 卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜」が開催されました。

歴代最長となる3代目総監督を務め、約13年走り続けた向井地さんの晴れ舞台では、1期生メンバーの⾼橋みなみさん、⼩嶋陽菜さん、峯岸みなみさんの3人組ガールズユニット・ノースリーブスとの共演が実現しました。

この日限りの"ノースリーおん"

コンサート中盤戦、高橋みなみさんによる「RIVER」の掛け声、「AKB〜︕」が会場に響き渡ると、沸き立つような歓声が。

続いて、峯岸みなみさんとは「だらしない愛し⽅」を、 "永遠の推しメン"と公言する小嶋陽菜さんとは「背中から抱きしめて」を披露。ノースリーブスのメンバーが交互に登場し、繋がりの深い楽曲を現役メンバーとともにパフォーマンスしました。

炎が上がる演出に過去の卒業コンサートの映像をバックに流すなど、熱く盛り上がる演出が続きます。

3曲を終えると、向井地さんは「オタクとしては、さすがに大成功オタクと言っていいですか？」と、喜びを噛み締めるようにコメント。

「ノースリーブスに入ること」という大きな夢を叶えるべく、ここからはノースリーブスと向井地さん4人による一日限定ユニット"ノースリーおん"のステージが開幕です。

「それじゃあみーおん（向井地さんの愛称）の夢叶えましょうか。みんなまだまだ行くぞ！」と高橋さんの煽りで、会場のボルテージは最高潮に。

4人は「Answer」「タネ」「ペディキュアday」の計3曲を披露。歌唱中は満面の笑みで顔を見合わせたり、ギュッと肩を抱き寄せたり場面もありました。

歌唱後は、ノースリーブス3人によるMCタイムへ。それぞれがコラボした楽曲や過去の卒業コンサート、選抜総選挙の思い出話をユーモアたっぷりに語り合うと、会場は大爆笑。絶妙なかけ合いの本音トークは今も健在です。

観客の心をガッチリと掴み、後輩向井地さんの晴れ舞台を最後まで盛り上げました。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな