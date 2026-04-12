１１日に両国国技館で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、那須川天心（２７）＝帝拳＝に９回終了ＴＫＯ負けした元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝について、病院での診察の結果、左肋骨（ろっこつ）を２本骨折していたことが１２日、発表された。試合後に搬送されていた。

東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った天心は、エストラダの診断結果を伝え聞き、「左の脇？右かと思っていた」と驚きつつ、「でも右のボディーも入っていたし、左も入っていた。（６回の）バッティングの時に（同時に）入ったボディーが一番感触があった。ボディーのダメージが大きかったんじゃないか」と振り返った。

天心は昨年１１月に井上拓真（３０）＝大橋＝との王座決定戦でプロ初黒星を喫し、人生の岐路と位置づけた再起戦で完勝。涙の復活を遂げた。年明けからは旧知で帝拳ジム出身の葛西裕一トレーナーに再び師事してスタイルを見直し、試合前には「１０ｃｍの爆弾」という必殺技も用意していると明かしていた。その真意について改めて触れた上で、「近距離の攻撃、ボディー打ちは相当狙っていた。自分のパンチが相手に効くってことが今回の試合でわかった。スパーではずっと出ていたけど、試合ではなかなか出なかったので、実際に出せたことは自信になった」と手応えを示した。戦績は８勝（３ＫＯ）１敗。