明日13日(月)は近畿〜東北は晴れて、花粉は東海〜東北で「極めて多い」でしょう。ただ、ピークアウトは目前です。東京は今シーズンの飛散量の9割がすでに飛散しています。名古屋や東京(ヒノキ)、仙台(スギ)では、今週を乗り切れば飛散量は次第に減少し、終息に向かう見込みです。ピークを過ぎても、大型連休頃までは例年同様、花粉の飛ぶ所があるため対策をとると良いでしょう。

スギ・ヒノキ花粉の飛散ピーク時期

4月上旬にかけて、広い範囲でヒノキ花粉のピークとなり、各地で極めて多くの花粉が観測されました。また、仙台ではスギ花粉のピークの時期が続いています。

一方、福岡では、すでにヒノキ花粉のピークを過ぎています。高松、広島、大阪、金沢も、まもなくピークの時期を終えるでしょう。名古屋、東京、仙台は、あと少しピークの時期が続きますが、4月中旬は飛散量が次第に減少し、スギ・ヒノキ花粉の飛散は終息に向かう見込みです。



ただ、ピークを過ぎても、大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がある見込みです。風が強い日などは、飛散量が多くなることもあります。しばらくは、花粉情報や気象情報を確認して、対策を行いましょう。

東京都千代田区のスギ・ヒノキ花粉の飛散状況(日本気象協会観測)

図は、東京都千代田区(日本気象協会観測)で1cm²に観測された花粉の数を累計したグラフです。今年(オレンジ色)と過去3年(2025年、2024年、2023年)を示しています。



東京都千代田区では、今年のスギ花粉は、例年並みの2月14日に飛散開始しました。その後、2月下旬にスギ花粉は例年より早くピークの時期を迎え、3月上旬にかけて、晴れた日には極めて多くの花粉が観測されました。3月中旬になるとスギ花粉は徐々に減少し、3月下旬にピークの時期を終えています。

一方、ヒノキ花粉は、例年並みの3月17日に飛散開始しました。3月下旬にヒノキ花粉は急増してピークの時期を迎え、4月上旬にかけて極めて多く観測される日がありました(4月9日現在)。4月中旬には、ピークの時期を終えて、花粉の飛散量は減少するでしょう。



日本気象協会の予測では、東京都千代田区の今年の総飛散量は6,500個/cm²で、4月9日までに、総飛散量(予測)の90%が飛散しました。花粉シーズンも、終盤となっています。

シラカバ花粉の飛散開始時期(北海道)

北海道のシラカバ花粉は、4月中旬に飛散開始となるでしょう。北海道では今年3月の気温は平年よりかなり高くなり、4月から5月の気温も高い見込みです。このためシラカバ花粉の飛散開始は、例年より早いでしょう。大型連休にかけて花粉の飛散は増加し、今シーズンを通した花粉の飛散量は、例年より非常に多くなる見込みです。

日本気象協会の花粉飛散予測とは

日本気象協会は1990年からスギ花粉の飛散予測を発表しています。日本気象協会の花粉飛散予測は、前シーズンの花粉飛散結果と気象観測データ、および雄花花芽の現地調査の結果などをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報をふまえて予測しています。

【花粉の種類について】

飛散量予測の対象とする花粉の種類は、九州から東北はスギ・ヒノキ、北海道はシラカバです。



【言葉の説明】

飛散開始日:1平方センチメートルあたり1個以上の花粉を2日連続して観測した最初の日

例年 :過去10年(2016〜2025年)の平均値

平年 :過去30年(1991〜2020年)の平均値