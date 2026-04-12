犬系彼女で話題になったYouTuberでインフルエンサーのののちが「すべてヤラセでした」と、炎上動画の裏側を赤裸々告白した。

【映像】炎上した当時の動画

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

ののちは、「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」というテーマで登場。炎上動画の裏側にある衝撃の真実を明かした。

元カレのりくと共に人気カップルYouTuber「のっくカップル」として活動していたののち。2023年9月に投稿した「クレーンゲームで4000円使って泣く動画」が「わざとらしい」などと大炎上した。動画の内容は、ゲームセンターのクレーンゲームで4000円使っても欲しい景品がとれず、ののちが涙を浮かべながら「4000円も使っちゃった」「（こんなにお金がかかるなら景品は）いらなかった」「ごめぇんね」と彼氏のりくに語りかけるもの。「犬系彼女が泣いてしまいました」という動画タイトルから、通称「犬系彼女」と呼ばれ注目を集めた。動画は「あまりにもわざとらしい」などとヤラセを疑われたが、当時のののちは「普段のありのまま」だと反論していた。

ののちは、「すごい言うの緊張するんですけど…」とそわそわ。大きく息を吸うと「この犬系彼女のキャラはすべてやらせです！」と衝撃の告白をした。これを受けてスタジオメンバーからは「え！」「やらせなの？！」と驚きの声が飛んだ。

この動画を投稿した理由についてののちは「私は、こういう女の子じゃなくて。メチャクチャ売れたくて。めっちゃ演技してました」とすべて計算つくされた演技だったことを明かした。森田哲矢は「じゃあ、めっちゃうまいけどね！」と演技を絶賛。ちなみにののちは、犬系彼女がバズったことで「この線で行こう」と決めたそうだ。

現在は、当時の彼氏とはお別れし「別れてからあのキャラを捨てて人気になりました」とのこと。現在はインフルエンサーとしてZ世代から絶大な支持を集めている。