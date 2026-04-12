本記事では、女性におすすめの人気コンパクトカー（普通車）を紹介しています。乗りやすさを基準に評価し、ブランド力の強いトヨタ車からかわいい／かっこいい車、おしゃれな車、スライドドア搭載車、5ナンバーサイズのSUVやミニバンも選んでいます。ぜひ参考にしてください。



【写真】コンパクト/ハッチバックの中古車ランキング

女性が乗りやすい車の特徴は？

女性は男性に比べて小柄な人が多く、運転に苦手意識を持っている人も少なくありません。そのため、以下のような特徴の車を選ぶのがおすすめです。



・特徴（1）全長と全幅が小さい

・特徴（2）ボンネットが短い

・特徴（3）先進安全装備が付いている



▽特徴（1）全長と全幅が小さい



全長と全幅が小さい車はサイズ感覚をつかみやすく、ぶつけるリスクを下げられます。また、サイズが小さければ小柄な女性でも乗り降りやペダル操作が楽にできます。



目安として、全長は約4300mm以下、全幅は約1750mm以下の車がおすすめです。



▽特徴（2）ボンネットが短い



ボンネット（車の前部）が短い車は車両前方の距離感覚をつかみゃすく、ぶつけるリスクを下げられます。運転に自信がない場合は、箱形に近い車を選ぶのがおすすめです。



▽特徴（3）先進安全装備が付いている



市街地走行が中心の場合、横断歩道や駐車場での事故リスクに備える必要があります。そのため、衝突被害軽減ブレーキの性能や駐車支援機能の有無を気にして車を選ぶとよいでしょう。



また、中長距離を運転する場合は、運転支援機能も備えていると便利です。 具体的には、以下のような機能をチェックしてください。



・衝突被害軽減ブレーキ（AEB）：一般には「自動ブレーキ」と呼ばれる。夜間や自転車、右折時などに対応しているものが良い。

・パーキングアシスト（駐車支援システム）：駐車時のハンドルやペダル、シフト操作を支援する機能。

・レーン・キープ・アシスト（LKA）：車線逸脱時にハンドル操作を補助する機能。

・アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）：任意の車速または前走車に追従しての走行を支援する機能。



▽【注意】用途も車選びの重要ポイント



車選びでは、用途に合わせた選択が非常に重要です。



たとえば、小さな子どもや高齢者を乗せる場合は、スライドドア搭載車が便利でしょう。また、ベビーカーなど荷物が多い場合、後席にも大人が乗る場合は、後席や荷室の広い車を選ぶ必要があります。



なぜコンパクトカーは女性におすすめ？

コンパクトカーは全長4000mm前後とサイズが小さく、小柄な人でも乗り降りや操作が楽にできます。また、女性はスーパーなどの利用機会が多く、狭い道路や駐車場に対応できる点でもコンパクトカーは適しています。



おすすめのかわいいコンパクトカー5選

ここでは、女性におすすめのコンパクトカーの中で、かわいいデザインの5車種をご紹介します。

※車両情報は2026年3月19日時点のものです。



▽ホンダ フィット



さらに、コンパクトカーは女性をターゲットとしているケースが多く、収納などの実用性に優れた車種や、女性に人気のデザイン・色を取り入れた車種が多いです。



・新車時価格：177.6万円〜292.9万円

・WLTC燃費：16.0-30.2km/L

・サイズ：全長3995mm×全幅1695mm×全高1540mm（代表モデル）



フィットは柴犬をモチーフとした愛らしい見た目が魅力で、アウトドア志向の「CROSSTAR」や上質感ある「LUXE」など、モデルによってもデザインが異なります。また、ライバルのノートやアクアよりも室内空間や荷室が広く、安全装備も充実しています。



ガソリン車の設定もあるため、短距離中心で車両価格を抑えたい人にも適しています。中古での流通量も豊富です。



▽スズキ クロスビー（SUV）



・新車時価格：215.7万円〜257万円

・WLTC燃費：21.0-22.8km/L

・サイズ：全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm



クロスビーは2025年10月にビッグマイナーチェンジを実施し、カッコ可愛いデザインに一新されました。また、パワートレインも変更し、燃費性能と走行性能を向上させています。ボンネットが短く、かつSUVなので座面が高く、前方を見やすいのがポイントです。



中古車市場ではビッグマイナーチェンジ以前のモデルが多数流通しているので、コスト重視の場合はこちらもおすすめです。



▽トヨタ パッソ（中古車）



・生産終了：2023年10月

・WLTC燃費：19.0-21.0km/L（最終モデル）

・サイズ：全長3680mm×全幅1665mm×全高1525mm



パッソはダイハツ「ブーン」のOEM車で、ぽってりとしたフォルムと豊富なカラーバリエーションが魅力の車です。サイズは今日新車販売があるコンパクトカーよりも小さめで、1〜2人乗りに向きます。



特におすすめなのが、デザイン性の高い上級グレード「MODA」です。2トーンカラーも選ぶことができ、おしゃれを楽しめます。安全装備を考慮したおすすめは2018年式以降で、2023年式でも支払総額150万円前後で購入できます。



▽日産 マーチ（中古車）



・生産終了：2022年12月

・WLTC燃費：17.6-18.6km/L（最終モデル）

・サイズ：全長3825mm×全幅1665mm×全高1515mm



大きくキラキラしたヘッドライトと、丸みの強いフォルムが魅力のマーチ。全長はパッソより一回り大きいですが、こちらも広さを考えると1〜2人乗りがおすすめです。



安全装備を考慮したおすすめは、2020年7月の一部改良以降のモデルです。衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い抑制機能、車線逸脱警報などが標準装備されています。



▽フィアット 500（中古車）



・販売期間：2024年5月

・WLTC燃費：17.5-18.0km/L（最終モデル）

・サイズ：全長3570mm×全幅1625mm×全高1515mm



真ん丸に近いフォルムが愛らしいフィアットの500（チンクエチェント）。インテリアにも円形が多様されており、外観だけでなく内装まで楽しめる車です。



現在は電気自動車の「500e」が販売されており、ガソリン車は中古でのみ購入できます。サイズがかなり小さく、後席用のドアながいことからも、基本的には1〜2人乗りにおすすめです。



おすすめのかっこいいコンパクトカー3選

ここからは、女性におすすめのかっこいいコンパクトカーを3車種ご紹介します。

※車両情報は2026年3月19日時点のものです。



▽トヨタ ヤリス



・新車時価格：170万円〜288.8万円

・WLTC燃費：19.0-36.0km/L

・サイズ：全長3950mm×全幅1695mm×全高1495mm（代表モデル）



アクアと共通のプラットフォームを採用しているヤリス。アクアとの大きな違いは、ガソリン車およびMT車の有無と、スポーティーで軽快な走りです。走行距離が短く、ハイブリッド車を買うほどでもない人やMT車に乗りたい人、乗り心地より走りの楽しさを重視する人はヤリスを選ぶとよいでしょう。



ハイブリッド車は国産車トップの燃費性能で、この点では長距離移動にもおすすめです。ただし、室内はやや狭く1〜2人乗りに適しており、特に通勤向きといえます。



▽トヨタ ライズ/ダイハツ ロッキー（SUV）



・新車時価格：180.1万円〜244.2万円（ライズの場合）

・WLTC燃費：17.4-28.0km/L

・サイズ：全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm



SUVの中で数少ない5ナンバー車のライズとロッキー。どちらもダイハツが開発と製造を担っており、ライズはOEM車として販売されています。なお、知名度は高くありませんが、スバルの「レックス」もロッキーのOEM車です。



サイズの小ささを感じさせない迫力系のフェイスと格好良いデザイン、また一般的なコンパクトカーと比べて室内高が高い点など多くの魅力があります。アウトドアや降雪地帯での走行に使ううえでも便利な一台です。



▽スズキ スイフト



・新車時価格：172.7万円〜233.2万円

・WLTC燃費：22.0-25.4km/L

・サイズ：全長3860mm×全幅1695mm×全高1500mm



現行モデルのはスイフトはZ世代を主なターゲットとしており、カッコ可愛いデザインに仕上げられています。また、ガソリン車でも燃費がよく、マイルドハイブリッド車も用意されています。



走りはスポーティーながらも安定感があり、バランスがよいです。AT車には、低速時のブレーキサポートや後方誤発進抑制機能など最新の予防安全装備も備わっています。



おすすめのおしゃれなコンパクトカー3選

最近のコンパクトカーは、洗練されたデザインの車も多いです。ここでは、そんな洗練デザインのおしゃれなコンパクトカーを3車種ご紹介します。

※車両情報は2026年3月19日時点のものです。



▽トヨタ アクア



・新車時価格：243.2万円〜302.3万円

・WLTC燃費：30.0-34.3km/L

・サイズ：全長4050mm×全幅1695mm×全高1485mm（代表モデル）



アクアは全車ハイブリッドシステム搭載で燃費性能に優れ、乗り心地も柔らかく快適です。以前はマイルドなフェイスをしていましたが、2025年9月にマイナーチェンジが行われ、ハンマーヘッドデザインの凛々しい顔つきに変わりました。



昼夜の歩行者や昼間の自転車にも対応する衝突被害軽減ブレーキを備え、上位グレードではボタン一つで駐車をサポートしてくれる「アドバンストパーク」も搭載できます。なお、アクアは中古車市場でも非常に人気で、流通量も多いです。



▽日産 ノート



・新車時価格：232.9万円〜310.9万円

・WLTC燃費：23.0-28.4km/L

・サイズ：全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mm（代表モデル）



上品な外観のノート。その最大の魅力は、電気自動車さながらの静粛性の高さと滑らかな加速力です。日産のハイブリッド技術e-POWERはエンジンで発電させ、走行には電気モーターを使います。



乗り心地が良く、先進運転機能「プロパイロット」も搭載できるので、ロングドライブにも適しています。中古車の流通台数も多く、条件のよいお買い得な車両が見つかることも多々あります。



▽マツダ MAZDA2



・新車時価格：172万円〜241.2万円

・WLTC燃費：18.1-20.3km/L

・サイズ：全長4080mm×全幅1695mm×全高1525mm



2019年にデミオから生まれ変わったMAZDA2。マツダらしい上品さとスポーティさを兼ね備えたデザインに仕上がっています。基本的な予防安全装備が備わっていることに加え、上位グレードにはドライバーの異常検知を行うドライバー･アテンション･アラート（DAA）も装備されています。



現在はガソリン車のみの設定ですが、中古で探せばディーゼル車も購入できます。ディーゼル車であれば、ガソリンより燃料代を20円/Lほど抑えられます。



おすすめのスライドドア付きコンパクトカー4選

スライドドアは子育てや介護で重宝するだけでなく、大きな荷物を積んで出かける人にもおすすめです。

※車両情報は2026年3月19日時点のものです。



▽トヨタ シエンタ（ミニバン）



・新車時価格：207.8万円〜332.2万円

・WLTC燃費：18.3-28.4km/L

・サイズ：全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（代表モデル）



ファミリーを中心に高い支持を得ているのが、コンパクトミニバンのシエンタです。愛らしいデザインに広い室内、さらに足元のセンサーでドアを開けられるスライドドアなど便利機能も多数搭載できます。



2列シート5人乗りと3列シート7人乗り、さらに現在は2列シート4人乗りのアウトドア向きモデルがあります。7人乗りの3列目は床下格納できます。



▽ホンダ フリード（ミニバン）



・新車時価格：262.4万円〜360.2万円

・WLTC燃費：14.4-25.6km/L

・サイズ：全長4310mm×全幅1695mm×全高1755mm（代表モデル）



シエンタと同じくコンパクトミニバンのフリード。5/6/7人乗りを選択できる点がシエンタにない大きな魅力です。また、シエンタ以上に室内の広さも確保されており、3列目をよく使う人にも適しています。



2024年にフルモデルチェンジされた現行モデルは燃費性能も優れており、予防安全装備も充実しています。



▽スズキ ソリオ/三菱 デリカD:2



・新車時価格：192.6万円〜264.9万円（ソリオの場合）

・WLTC燃費：20.7-22.0km/L

・サイズ：全長3810mm×全幅1645mm×全高1745mm



ソリオは、シエンタやフリードに比べてサイズがコンパクトであり「3列目は不要だけど広めのスライドドア搭載車がほしい」という人におすすめの一台です。OEM車にデリカD:2があります。箱型でサイズ感もつかみやすく、安心して運転できます。



ライバルのトールやルーミーにはまだハイブリッド車の設定がありません（2026年3月19日時点）が、ソリオは全車マイルドハイブリッド搭載です。一部改良で時々デザインも変わっているので、中古も含めて好みの一台を探してみましょう。



▽ダイハツ トール/トヨタ ルーミー



・新車時価格：174.2万円〜229.5万円

・WLTC燃費：16.8-18.4km/L

・サイズ：全長3700mm×全幅1670mm×全高1735mm（代表モデル）



ソリオの対抗馬として開発されたのが、トールとOEM車のルーミーです。また、認知度はあまり高くありませんが、スバルの「ジャスティ」もOEM車です。全長はソリオより短く、全幅と全高はトールやルーミーのほうが上回っています。



現行モデルのソリオは後席の中央にヘッドレストがありませんが、トールやルーミーは中央の座席にもヘッドレストがあります。そのため、5人乗りにはこちらのほうがおすすめです。



コンパクトカー選びのQ&A

ここでは、コンパクトカー選びでよくある質問にお答えしています。



▽Q.現在人気の高いコンパクトカーはどれ？



2025年の普通車新車販売台数を見ると、上位にランクインしているのは以下の車種です。



・トヨタ ヤリス（全体1位、ヤリスクロス含む）

・トヨタ シエンタ（全体3位）

・トヨタ ライズ（全体4位）

・トヨタ ルーミー（全体5位）

・ホンダ フリード（全体6位）

・日産 ノート（全体10位）



※参考：一般社団法人 日本自動車販売協会連合会「乗用車ブランド通称名別順位 2025年1月〜12月分」



近年は、コンパクトサイズのスライドドア搭載車やSUVが特に人気です。なお、以下のページではガリバーの中古車人気ランキング（随時更新）を公開しています。



▽Q.コンパクトカー選びで気にすべきポイントは？



コンパクトカーを選ぶ際は、以下のポイントに注意して選びましょう。



・用途と乗車人数

・車両価格と燃費

・サイズと室内の広さのバランス



普段から1〜2人乗りであれば、広さを気にせず価格や燃費、扱いやすさ（サイズ）を中心に選べます。一方、後席に人を乗せたり、荷物を積んだりする前提であれば、室内の広さにも注目しましょう。



▽Q.軽自動車とコンパクトカーはどちらがいい？



軽自動車とコンパクトカーにはそれぞれのメリットがあり、一概に「どちらがいい」とは言えません。



車両価格や維持費は軽自動車のほうが安い傾向がありますが、走行性能や広さ・乗り心地、燃費の点でメリットがあるのはコンパクトカーです。また、軽自動車は4人までしか乗れない点に注意が必要です。



以下の記事では、両者の違いについてさらに詳しく、わかりやすく解説しています。



（まいどなニュース／norico）