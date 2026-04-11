ホンダ「フリード」の最安グレードとは

ホンダのラインナップのなかでも、扱いやすいサイズ感でファミリー層から絶大な支持を集めているコンパクトミニバンが「フリード」です。

自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）の統計データによると、期間中に8万9294台を販売し、乗用車ブランド通称名別順位で第6位にランクイン。ホンダの登録車（軽自動車を除く）ラインナップにおいて、年間販売台数第1位を獲得しました。

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そのなかでも、最も手頃な価格設定で導入しやすいガソリンモデルのエントリーグレード「AIR（FF）」とはどのようなクルマなのでしょうか。

フリードは2008年5月に誕生しました。「フリーライフ・クリエイション」をコンセプトに、街中での取り回しの良さと、大人が3列すべてで快適に座れるゆとりの室内空間を両立した新しい価値を持つミニバンとして開発。

独自の低床・低重心技術による乗降のしやすさや、ライフスタイルに合わせて選べる多彩なシートレイアウトが特徴で、幅広いユーザーのニーズに応え続けてきたモデルです。

現行モデルは2024年6月に発売された3代目です。「“Smile” Just Right Mover」をグランドコンセプトに掲げ、使う人の気持ちに寄り添い、日々の暮らしに笑顔をもたらすことを目指して刷新されました。

現在のフリードは、上質でシンプルなデザインの「AIR（エアー）」と、力強くアクティブな外観の「CROSSTAR（クロスター）」という2つのタイプを軸に構成されており、それぞれガソリンモデルとハイブリッドモデルが用意されています。

2025年1月にはハイブリッド車の一部改良、同年3月にはガソリンモデルの一部改良が発表されました。この改良内容では、両モデル同様にボディーの艶感を増すだけでなく、耐久性を1.5倍以上に向上させる新たな外装塗料が採用されています。

また、従来は上位タイプのみに設定されていた「アダプティブドライビングビーム」や「後退出庫サポート」といった先進安全装備が、メーカーオプションとして「AIR EX」「CROSSTAR」の全てのタイプで選択可能となりました。

そんなフリードですが、シリーズの入り口を担う最安グレードが「AIR（FF）」です。ボディサイズは全長4310mm×全幅1695mm×全高1755mm、ホイールベース2740mmで設定されています。

エクステリアは、クリーンかつ上質なスタイリングが追求されました。フロントにはシャープな造形のヘッドライトやグリルを配し、サイドは水平基調のラインで構成することで、シンプルながらクオリティの高さを感じさせるデザインに仕上げられています。

インテリアは、視覚的ノイズを抑えた使い勝手の良い空間です。インホイールメーターの採用によりダッシュボードを低く水平に保ち、優れた前方視界が確保されました。

また、3列目シートの構造を軽量・薄型化したことで、跳ね上げ時の荷室への張り出し量が抑えられ、積載性も向上されています。乗車定員は6名です。

パワートレインには、1.5リッターDOHC i-VTECエンジンを搭載。これに伝達効率を高めたCVTを組み合わせることで、多人数乗車時でもスムーズな加速と静粛性が実現されました。

AIR（FF）の燃費は、WLTCモードで16.5km／Lです。

安全面では、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備。衝突軽減ブレーキ（CMBS）や渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）など、充実の機能が全車に備えられています。

AIR（FF）の価格（消費税込）は、262万3500円です。最上位のe：HEV CROSSTAR（4WD）は360万2500円で設定されており、比較すると約100万円近く手頃に設定されています。

過飾を排しながらも、ミニバンとしての基本性能を高い次元で満たしたフリードの最安グレード。日々の道具として使い倒したいユーザーにとって、非常に現実的で魅力的な選択肢といえるでしょう。