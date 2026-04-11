北海道・羅臼名産の"幻のエビ"がSNSで話題になっている。



【写真】1貫7500円の握った姿！エビ味噌も濃厚そう

きっかけになったのは



「一貫7,500円の寿司を間違えて注文してしまった

空港でおやつ代わりに立ち食い寿司食べててエビ注文したら、『少しお時間いただきますがよろしいでしょうか』『握る前にお写真撮られますか』と大将から言われ、何かこれだけ馬鹿に丁寧だなと違和感を感じていた」



というYosisyunさんの体験談。



なにげなく注文したが大将のやけに丁寧な対応に違和感を感じたYosisyunさん。タブレットで値段を確認すると7500円の表示に驚いたという。



SNSユーザーからは



「このブドウエビ頼む人がいるんだろうか？と思っていた」

「肝心の味を教えてほしい」

「死ぬまでに一度は食べてみたい」



など興味津々の声が多数寄せられた今回の投稿についてYosisyunさんにお話を聞くことができた。



ーー幻のエビを食べた感想はいかがでしたか？



Yosisyun：食べた時は、「こんな高いエビあるんや」という驚きが勝ってしまっており、悔しいながら味わうことができませんでした（笑）。人ってビックリし過ぎると味わえなくなるんだ、ということに気付かされました。



もしも、値段知らないで食べていたら「美味しい～」となっていたかもしれません。次回はしっかり「来るぞ」と構えてから注文したいと思っています。



ーー投稿を見た方へお伝えしたいことは？



Yosisyun：他のネタはしっかり味わえて極上で、さすが人気店でした！ぜひ一度頼んでみて、味の感想を投稿してください。



ーー投稿への反響について



Yosisyun：インプレッションが1300万を超える程バズったのは初めてだったのでびっくりしました！「一貫7500円ってやっぱりみんな驚くよね」という気付きもありました。今回は、”新千歳空港から出ない”という縛りで1泊2日の旅行だったのですが、想定外のバズもあり忘れられない旅行となりました。



◇ ◇



羅臼のブドウエビが食べられるのは新千歳空港にある札幌魚河岸 五十七番寿し(※仕入れ状況による)。



ブドウエビは、資源保護のため禁漁となることもあり、2025年は3年ぶりに漁が再開されたというまさに幻のエビである。一度召し上がってみてはいかがだろうか。



（よろず～ニュース特約・すみれ）