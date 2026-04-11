「おもてなし料理、作るの好き？」＜回答数19,431票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第496回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理、作るの好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「おもてなし料理、作るの好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
肉汁たっぷりミートローフ おもてなしにも◎
【材料】（2人分）
<ミートローフのタネ>
合いびき肉 300g
ミックスベジタブル(冷凍) 80g
塩 小さじ 1/4
粗びき黒コショウ 少々
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
ナツメグ 小さじ 1/2
パン粉 大さじ 1
<ソース>
ケチャップ 大さじ 3
中濃ソース 大さじ 1
バター 10g
ベビーリーフ 適量
【下準備】
1、ミックスベジタブルは熱湯をかけ、ザルに上げておく。
【作り方】
1、ボウルに＜ミートローフのタネ＞の材料を手でよくこねる。ラップで包み、ラップごと棒状に形を整える。
2、(1)を耐熱皿にのせて、電子レンジで2分加熱する。そのまま約1分おき、上下を返してさらに約3分加熱する。
3、粗熱が取れるまで室温に置き、余熱で火を通す。ラップごと6等分に切り分ける。
4、耐熱容器に＜ソース＞の材料を合わせ、電子レンジで1分加熱する。よく混ぜ合わせ、粗熱を取る。
5、器にベビーリーフ、ミートローフを盛り付け、＜ソース＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「おもてなし料理、作るの好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「おもてなし料理、作るの好き？」
・「おもてなし料理、作るの好き？」の結果は…
・1位 …苦手 38%
・2位 あまり好きではない 32%
・3位 まあまあ好き 19%
・4位 好き 9%
※小数点以下四捨五入
19,431票
・2位 あまり好きではない 32%
・3位 まあまあ好き 19%
・4位 好き 9%
※小数点以下四捨五入
19,431票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
肉汁たっぷりミートローフ おもてなしにも◎
【材料】（2人分）
<ミートローフのタネ>
合いびき肉 300g
ミックスベジタブル(冷凍) 80g
塩 小さじ 1/4
粗びき黒コショウ 少々
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
ナツメグ 小さじ 1/2
パン粉 大さじ 1
<ソース>
ケチャップ 大さじ 3
中濃ソース 大さじ 1
バター 10g
ベビーリーフ 適量
【下準備】
1、ミックスベジタブルは熱湯をかけ、ザルに上げておく。
【作り方】
1、ボウルに＜ミートローフのタネ＞の材料を手でよくこねる。ラップで包み、ラップごと棒状に形を整える。
2、(1)を耐熱皿にのせて、電子レンジで2分加熱する。そのまま約1分おき、上下を返してさらに約3分加熱する。
3、粗熱が取れるまで室温に置き、余熱で火を通す。ラップごと6等分に切り分ける。
4、耐熱容器に＜ソース＞の材料を合わせ、電子レンジで1分加熱する。よく混ぜ合わせ、粗熱を取る。
5、器にベビーリーフ、ミートローフを盛り付け、＜ソース＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)