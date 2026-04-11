スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「おもてなし料理、作るの好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「おもてなし料理、作るの好き？」

・「おもてなし料理、作るの好き？」の結果は…


・1位 …苦手 38%
・2位 あまり好きではない 32%
・3位 まあまあ好き 19%
・4位 好き 9%
　
※小数点以下四捨五入

19,431票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

肉汁たっぷりミートローフ おもてなしにも◎


【材料】（2人分）

<ミートローフのタネ>
  合いびき肉 300g
  ミックスベジタブル(冷凍) 80g
  塩 小さじ 1/4
  粗びき黒コショウ 少々
  ニンニク(すりおろし) 1/2片分
  ナツメグ 小さじ 1/2
  パン粉 大さじ 1
<ソース>
  ケチャップ 大さじ 3
  中濃ソース 大さじ 1
  バター 10g
ベビーリーフ 適量

【下準備】

1、ミックスベジタブルは熱湯をかけ、ザルに上げておく。



【作り方】

1、ボウルに＜ミートローフのタネ＞の材料を手でよくこねる。ラップで包み、ラップごと棒状に形を整える。



2、(1)を耐熱皿にのせて、電子レンジで2分加熱する。そのまま約1分おき、上下を返してさらに約3分加熱する。



3、粗熱が取れるまで室温に置き、余熱で火を通す。ラップごと6等分に切り分ける。



4、耐熱容器に＜ソース＞の材料を合わせ、電子レンジで1分加熱する。よく混ぜ合わせ、粗熱を取る。



5、器にベビーリーフ、ミートローフを盛り付け、＜ソース＞をかける。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)