【30MF ネクロスナイト】 4月11日 発売 価格：2,750円 【30MF ドゥロー スケルトン 】 4月11日 発売 価格：1,980円

ネクロスナイト

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ネクロスナイト」および「30MF ドゥロースケルトン」を4月11日に発売する。価格は「30MF ネクロスナイト」が2,750円で、「30MF ドゥロースケルトン」が1,980円。

BANDAI SPIRITSのファンタジープラモデル「30 MINUTES FANTASY（30MF）」より、禍々しい呪詛の力を秘めた巨大な鎌を振るう死の騎士「ネクロスナイト」と、骸骨のモンスター「ドゥロースケルトン」が登場する。

ドゥロースケルトン

「30MF ネクロスナイト」

ベースとなる“シルエット”［素体］の他にアーマー・武装パーツがひとつになったスターターセット。別売りの「30MF ローザンナイト」と同様のフォルムの“シルエット”［素体］が付属する。

“シルエット”［素体］は人間のような柔軟性のあるアクションが可能で、頭部・首に可動軸を設けることで顎を引く、顔を突き出すなどの演出ができる。

また、胸・胴・腰の可動軸と腰ジョイントの根元のスライド機構が連動し、自然なポージングを実現。肩や腰アーマーの取り付けは、背中のジョイントを経由する機構により、フレキシブルに可動する。

【付属品】

・大剣×1

・大鎌×1

・アーマーパーツ×1式

・ハンドパーツ×1式

・ジョイントパーツ×1式

「30MF ドゥロースケルトン」

ドゥロースケルトン2体と武装パーツがひとつになったセット。ドゥロースケルトンは人間のような柔軟性のあるアクションが可能で、頭部・首に可動軸を設けることで顎を引く、顔を突き出すなどの演出ができる。

武装には「斧」、「ナイフ」、「槍」が付属し、肩や腰アーマーの取り付けも可能となっている。

【付属品】

・ドゥロースケルトン×2

・斧×1

・ナイフ×1

・槍×1

・ベルト×1

・ハンドパーツ×1式

・ジョイントパーツ×1式

(C)BANDAI SPIRITS 2023

※発売日は流通により前後する場合があります。