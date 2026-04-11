「30MF」シリーズより新ジョブ「ネクロスナイト」と骸骨のモンスター「ドゥロースケルトン」本日発売！
ネクロスナイト
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ネクロスナイト」および「30MF ドゥロースケルトン」を4月11日に発売する。価格は「30MF ネクロスナイト」が2,750円で、「30MF ドゥロースケルトン」が1,980円。
BANDAI SPIRITSのファンタジープラモデル「30 MINUTES FANTASY（30MF）」より、禍々しい呪詛の力を秘めた巨大な鎌を振るう死の騎士「ネクロスナイト」と、骸骨のモンスター「ドゥロースケルトン」が登場する。
ドゥロースケルトン
「30MF ネクロスナイト」
ベースとなる“シルエット”［素体］の他にアーマー・武装パーツがひとつになったスターターセット。別売りの「30MF ローザンナイト」と同様のフォルムの“シルエット”［素体］が付属する。
“シルエット”［素体］は人間のような柔軟性のあるアクションが可能で、頭部・首に可動軸を設けることで顎を引く、顔を突き出すなどの演出ができる。
また、胸・胴・腰の可動軸と腰ジョイントの根元のスライド機構が連動し、自然なポージングを実現。肩や腰アーマーの取り付けは、背中のジョイントを経由する機構により、フレキシブルに可動する。
【付属品】
・大剣×1
・大鎌×1
・アーマーパーツ×1式
・ハンドパーツ×1式
・ジョイントパーツ×1式
「30MF ドゥロースケルトン」
ドゥロースケルトン2体と武装パーツがひとつになったセット。ドゥロースケルトンは人間のような柔軟性のあるアクションが可能で、頭部・首に可動軸を設けることで顎を引く、顔を突き出すなどの演出ができる。
武装には「斧」、「ナイフ」、「槍」が付属し、肩や腰アーマーの取り付けも可能となっている。
【付属品】
・ドゥロースケルトン×2
・斧×1
・ナイフ×1
・槍×1
・ベルト×1
・ハンドパーツ×1式
・ジョイントパーツ×1式
(C)BANDAI SPIRITS 2023
※発売日は流通により前後する場合があります。