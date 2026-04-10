【ディズニーストア】『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』モチーフの新コレクション登場！
短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」が、ディズニーストア店舗で4月17日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月14日（火）より順次発売される。
＞＞＞新コレクション「FROZEN FEVER」をチェック！（写真10点）
ディズニーストアから、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」が登場する。
爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなデザイン。アナとエルサのドレスモチーフのほか、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちやバースデーケーキにも注目だ。
ぬいぐるみは、ケーキをつまみ食いする無邪気なオラフや、エルサがくしゃみをすると現れるスノーギースがラインナップ。きらきらと輝くぱっちりとした目がキュートな「TINY」シリーズからは、アナとエルサのぬいぐるみキーチェーンが登場する。また、アナとエルサそれぞれのドレスをイメージしたフレアスカートをはじめ、トートバッグなどのファッションアイテムも展開。
そのほか、アナのドレス風エプロンやマグカップ、高級感のあるアクセサリースタンドなど、作品の世界観に包まれるようなアイテムも楽しめる。
（C） Disney
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ディズニーストアから、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」が登場する。
爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなデザイン。アナとエルサのドレスモチーフのほか、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちやバースデーケーキにも注目だ。
そのほか、アナのドレス風エプロンやマグカップ、高級感のあるアクセサリースタンドなど、作品の世界観に包まれるようなアイテムも楽しめる。
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