2025年9月、格闘家・三浦孝太との熱愛が報じられた女優・黒木メイサ。交際は順調なようで、互いのInstagramでは、“匂わせ写真”が投稿されたことが話題に。

「4月7日、Instagramにアップされた写真が話題を呼んでいます。黒木さんは、《最近のいろいろ》というコメントとともに、夜の桜並木のなかを歩く黒木さんの横顔を投稿。いっぽう、三浦さんも、同じ桜並木の夜景をバックに、1人カメラ目線を決めている写真を3月29日にアップしているんです。

ほかにも、3月28日には、同じカフェとみられる場所で撮った写真を、お互いのInstagramにアップしています。3月21日には、《季節はずれないつかの写真》と、雪景色をバックに、大判のマフラーを顔に巻いて微笑む黒木さんの写真がアップされていますが、三浦さんは2月9日、同じ雪景色のなか白いダウンとスウェットでのカジュアルスタイルでポーズを取った写真をアップ。時期はずらしつつも、お互いに撮ったとみられる写真が多数投稿されており、交際の“匂わせ”が続いています」（芸能担当記者）

2023年12月、元KAT-TUN・赤西仁と離婚し、2児の母として奮闘する黒木。その一方、三浦はサッカー界のレジェンドである“キング・カズ”こと三浦知良と、女優・設楽りさ子の次男として知られてきた。三浦との熱愛が発覚した当時は、黒木が37歳、三浦が23歳と、じつに14歳差という年齢差に驚きの声が相次いでいた。

だが、三浦は2025年5月に出演した、人気格闘家・皇治のYouTubeチャンネルにて、“好みの女性”について「年上が好きなんですよ。そういう妻がほしい。年下とはお付き合いしたことがない」と告白。「しっかりしているというか、自分より経験豊富な人を、自分のものにしたい」と、恋愛観を語っている。15歳で芸能界デビューをはたし、結婚・出産を経てなお活躍を続ける黒木は、三浦の“好み”にこのうえなくマッチしているようだ。

「Instagramの“匂わせ写真”を見るに、多忙ななかでも時間を作ってデートしているようで、順調な交際が伺えます。三浦さんの『年上の妻がほしい』発言は熱愛報道前のものですが、2人のオープンな交際ぶりから見て、将来の話が出ていてもおかしくはありません。

ただ、黒木さんは独身ながら、2児の母でもあります。2012年に第1子、2017年に第2子が誕生しており、まだまだ手のかかる年頃です。三浦さんは、RIZINの公式試合で負けが続いており、いまが正念場といえます。現状、互いの状況から鑑みても、再婚のハードルは高いでしょうね」（同上）

プライベートの仲の良さが垣間見えたようだ。