令和ロマン・松井ケムリが９日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」に出演。大和証券で副会長を務める父親について語った。

ケムリは「僕の父親って、平社員から大和証券に入って。たたき上げで今副会長なので、成り上がられて」と父について紹介。「海外旅行行ったら、僕の父親だけ税関が別室だったり。割とＶＩＰなので、（並ぶ）レーンが違う。家族は普通の方行くんですよ。父親だけ別の方に行く。要人だからじゃないですか？守られた存在だからかもしれないですね」とエリート故の税関での優遇ぶりを明かした。

さらに「一回、父親がはっきり、家庭の中で『我々エリートは…』って言ったことがあるんですよ」と明かすと、スタジオは騒然。ファーストサマーウイカが「漫画でしか聞かないのよ！」と思わず声を上げた。

自身もエリートとしての意識があるかと問われると、ケムリは「あります、あります」と即答。「一応、中・高は私立行かせてもらって。大学も慶応（大学）の法学部行かせてもらってるんで。正直…今芸人になっているからあれなんですけど、芸人になってなかったら、もうちょっと日本のＧＤＰに貢献できたと思いますよ」と自画自賛していた。