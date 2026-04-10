【厄狩り】 4月10日 連載開始

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Cygamesは4月10日、マンガアプリ「サイコミ」にて、高架トウ氏によるマンガ「厄狩り」の連載を開始した。

「厄狩り」は、突如異星人に支配されることになった日本で、異星人に奴隷として扱われている少年・岩波夏希が支配からの解放を求めて抗う姿が描かれている。

□「厄狩り」のページ

【あらすじ】

突如日本に降り注いだ厄災。それは重力を自在に操る侵略者だった。圧倒的な力を誇る侵略者によって、日本人は奴隷として飼われてしまう。

そんな中、たった1人の日本人が侵略者の討伐に成功する。その少年の名は「岩波夏希」。己が身に侵略者の因子を宿し、日本を取り戻さんと決起する！支配に抗い自由を目指す、ディザスターSFバトル--開戦！！

【担当編集からのおすすめコメント】

今作品は、とにかく〝何もない〟ところからスタートします！ 人類に力も無ければ、侵略者に滅ぼされた日本にはインフラも存在しません。全てが失われた極限状態から、主人公たちが文字通り血を流しながら〝取り戻す〟ストーリーです。それは尊厳であったり、力であったりと様々ですが、敵ははるか格上の存在です。

主人公の夏希がこじ開けた、たった1つの小さなきっかけから人類の反撃が始まります。終末から生まれるライブ感満点のドラマをぜひお楽しみください！！

【試し読み】

(C) Kouka Tou / Cygames, Inc.