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新社会人必見！クレカマニアが最初の1枚に「JCBゴールド エクステージ」を激推しする理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch | ゴールドカード・クレジットカードを紹介するチャンネル」が、「【後編】初めてのゴールドカードおすすめの1枚をクレカマニアが徹底解説！（JCBゴールドエクステージ）【新社会人】」を公開した。動画では、新入社員や若手社員が最初に発行すべきおすすめのゴールドカードとして「JCBゴールド エクステージ」を紹介し、その理由を徹底解説している。



動画中盤、マニア自身が新入社員に戻ったとしたら「JCBゴールド エクステージ一択」だと断言。29歳以下限定で発行でき、年会費3,300円という格安で本家のJCBゴールドに迫る付帯保険を持つ点を高く評価している。あえて前編の「万人ウケするカード」から外した理由として、格安とはいえ年会費が発生すること、5年間の限定利用であることや、完全招待制の「JCBゴールド ザ・プレミア」への招待が届かない点を挙げている。



さらに、新社会人が4月のタイミングでゴールドカードを持つべき理由として、「新生活の爆発的な出費」を修行に充てられる点や、「クレヒス（信用）」の土台を早く作れる点、将来性を見込んだ「若者向け審査」の恩恵を受けられる可能性があるという3つのメリットを解説している。



一方で、リボ払いの危険性や、お金持ちになったと錯覚する「魔法のカード」ではないという自覚、短期間の多重申し込み（申し込みブラック）への注意喚起など、絶対にハマってはいけない「落とし穴」についても詳しく言及。「正しく使えばゴールドカードは最強の味方になる」と語るマニアの解説は、新社会人にとって今後のライフステージを見据えた最適なカード選びのヒントとなる内容だ。