◇MLB パドレス8-2パイレーツ(日本時間9日、PNCパーク)

パドレスの守護神、メイソン・ミラー投手が驚きのペースで三振を奪っています。

昨季パドレスに移籍したミラー投手は移籍後22試合の登板で失点はわずかに2点、167.5キロを記録するなど、防御率0.77をマークしました。

今季5試合目の登板となったこの日は6点リードの9回にマウンドに上がると、165キロのストレートを駆使し先頭を空振り三振。2人目にはスライダーで攻め3球三振としました。

3人目は156キロのチェンジアップでサードゴロ。無失点でチームの勝利に貢献しました。

WBCのアメリカ代表でもあったミラー投手は3月29日に今季初登板し初セーブをあげると、そこから4試合連続でセーブをマークしています。

驚きなのは奪三振の数で、2日のジャイアンツ戦から連続で三振を取り続け、この日の2アウトまで11人連続の奪三振。今季ここまで対戦した打者は18人で、そのうち13個の三振を奪い、奪三振率は21.94。これは1試合9イニング投げたとして21個〜22個三振を奪う指標となっています。

なお、ミラー投手は昨季8月6日（日本時間）のダイヤモンドバックス戦で失点して以来25試合、26.2イニング連続の無失点を継続しています。