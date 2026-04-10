Photo:Daniel Zuchnik/Gettyimages

写真拡大

チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、“投資の神様”ウォーレン・バフェットが推奨する投資方法について解説します。

投資の神様バフェットが望む
自分の遺産の運用方法とは？

　みなさんも名前を聞いたことがあると思いますが、ウォーレン・バフェットという、投資の世界で「神様」と呼ばれる人物がいます。

　彼は、コカ・コーラやアメリカン・エキスプレスなど「発展する」と見込んだ企業に長期投資し、1964年から2018年の54年間で約1万900倍という驚異的な運用実績を叩き出した、まさに世界一投資家です。
　
　そんな彼が、自分の遺産の運用方法についてこういったそうです。

「遺産の90％をS＆P500のインデックスファンドに投資してほしい」

　生きる伝説であるバフェットも、2025年8月で95歳になりました。長年にわたって会長兼CEOを務めた投資会社バークシャー・ハサウェイについても、2025年をもってCEO職を退き、会長として一歩引いた関与をしていくことを表明しています。

　バフェットは、バークシャー・ハサウェイの株主に対して毎年、「バフェットからの手紙」と呼ばれる年次報告書を発表しています。そのなかで、1670億ドル（約24兆3500億円）ともいわれる個人の遺産の運用方法について、投資に詳しくない妻に対して伝えたとされるのが、先の言葉です。
　
　投資家が信じるのは、みずからが培ってきた知識と経験からなる投資眼だと思います。特にバフェットのような偉人であれば、それは人一倍強い信念かもしれません。

　しかし、そんな自分がこの世を去って資産運用をコントロールできないのなら、「インデックス投資が最も堅実で確実な投資だ」というわけです。
　
　さらにいえば、バフェットの妻を「投資初心者」とするなら、「初心者はインデックス投資をしておくのが一番いい」という世界一投資家からのアドバイスと受け取ることもできます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）