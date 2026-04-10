チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、“投資の神様”ウォーレン・バフェットが推奨する投資方法について解説します。

投資の神様バフェットが望む

自分の遺産の運用方法とは？

みなさんも名前を聞いたことがあると思いますが、ウォーレン・バフェットという、投資の世界で「神様」と呼ばれる人物がいます。

彼は、コカ・コーラやアメリカン・エキスプレスなど「発展する」と見込んだ企業に長期投資し、1964年から2018年の54年間で約1万900倍という驚異的な運用実績を叩き出した、まさに世界一の投資家です。



そんな彼が、自分の遺産の運用方法についてこういったそうです。

「遺産の90％をS＆P500のインデックスファンドに投資してほしい」

生きる伝説であるバフェットも、2025年8月で95歳になりました。長年にわたって会長兼CEOを務めた投資会社バークシャー・ハサウェイについても、2025年をもってCEO職を退き、会長として一歩引いた関与をしていくことを表明しています。

バフェットは、バークシャー・ハサウェイの株主に対して毎年、「バフェットからの手紙」と呼ばれる年次報告書を発表しています。そのなかで、1670億ドル（約24兆3500億円）ともいわれる個人の遺産の運用方法について、投資に詳しくない妻に対して伝えたとされるのが、先の言葉です。



投資家が信じるのは、みずからが培ってきた知識と経験からなる投資眼だと思います。特にバフェットのような偉人であれば、それは人一倍強い信念かもしれません。



しかし、そんな自分がこの世を去って資産運用をコントロールできないのなら、「インデックス投資が最も堅実で確実な投資だ」というわけです。



さらにいえば、バフェットの妻を「投資初心者」とするなら、「初心者はインデックス投資をしておくのが一番いい」という世界一の投資家からのアドバイスと受け取ることもできます。

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