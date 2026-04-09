M！LK・曽野舜太＆吉田仁人、“推し”との対面にメロメロ「ずっと会いたかったんだよ」「かわいすぎます」

M！LK・曽野舜太＆吉田仁人、“推し”との対面にメロメロ「ずっと会いたかったんだよ」「かわいすぎます」