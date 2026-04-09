エキゾチックなデザインが神秘的「ハンドメードのエジプト雑貨」経験した感動を作品制作に反映《長崎》
「古代エジプト」の魅力を、自作のアクセサリーや雑貨にして伝える女性がいます。
長崎市の商業施設で、2月に開かれた雑貨市。
そこに出店していたアクセサリーと雑貨の店「kipt(キプト)」。
エキゾチックなデザインが神秘的で、鮮やかな色使いは目を引き付けます。
商品のモチーフは「古代エジプト」です。
（買い物客）
「どれも素敵です」
（買い物客）
「すごくカラフルで全部かわいいので、全部欲しいです」
作っているのは、長崎市で活動するハンドメード作家の宮崎 憂紀さん。
月に1、2回ほど 県内のイベントなどで作品を販売しています。
（kipt 宮崎 憂紀さん）
「まず立ち止まって見て、(お客さんに) “これ何だろう” って興味をもっていただいて。買いたいって言われると、よかった、頑張って作ってと思います」
宮崎さんは、長崎市出身。
エジプトに興味を持ったのは子どものころでした。
その魅力とは…
（kipt 宮崎 憂紀さん）
「ビジュアルが強いというか非常に優れていて、ツタンカーメンのマスクだったり、ギザの三大ピラミッドだったり。
一度見たら忘れられない造形物がエジプトは多い」
ハンドメード作家として6年前に活動を始め、ピラミッドや市場を見て回りました。
（kipt 宮崎 憂紀さん）
「初めて(ピラミッドの)実物を見た時に、こんなに大きいんだっていう感動は未だに忘れられない。
(市場も)本当に色鮮やかな世界で、ワクワクした 」
特に心を魅かれたのが、古代エジプトの象形文字「ヒエログリフ」です。
（kipt 宮崎 憂紀さん）
「絵が文字になっているのに驚きがあったのと、本当に見た目もいいし、それに意味が込められているところがグッときました」
現地でパーツを買い付けては現代風にアレンジし、制作に没頭しています。
エジプトで神聖な昆虫とされる「スカラベ」をメインにしたネックレスには、魔除けやお守りの意味をもつ「目」や「十字」のパーツをアクセントに組み込みました。
ほかにも、猫の神様「バステト」や、犬の神様「アヌビス」。
「ヒエログリフ」をモチーフにしたものなど、いずれも他にはない魅力にあふれています。
こうして生まれた作品は、イベントを通じて徐々にファンを増やしています。
（買い物客）
「普段は見ない様な雑貨がたくさんあるので(見に来た)」
（買い物客）
「子どもも珍しく見ていて。楽しいです」
（kipt 宮崎 憂紀さん）
「作品を見てアクセサリーだけじゃなく、エジプト自体にも興味をもってもらえたらすごくうれしい」
華やかで個性的に。
エジプトの魅力をこれからも伝え続けます。
宮崎さんのお店エジプト雑貨「kipt(キプト)」。
4月10日(金)～12日(日）に、みらい長崎ココウォークで開催の「よりみち雑貨市」に出店する予定だということです。