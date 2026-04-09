0時5分 に現れる“あいつ”の正体とは――『ネバーアフターダーク』惨劇捉えた予告＆ポスター解禁
穂志もえかが主演する映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』より、山奥の洋館を訪れた霊媒師・愛里（穂志）に降りかかる恐怖の連鎖を捉えた本予告、本ポスターが解禁された。
【動画】逃げ場なき洋館で連鎖する恐怖『Never After Dark／ネバーアフターダーク』本予告
賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾となる本作は、霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き込まれていく物語。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。
主演を務めるのは穂志もえか。脇を固めるのは、本作でのプロデューサーも兼任する賀来のほか、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、木村多江ら実力派俳優陣。
この度、そんな本作の本予告＆ポスターが解禁。
本予告は、霊媒師の愛里が霊体の姉・美玖（稲垣来泉）と共に、洋館のオーナー・禎子（木村多江）と息子の群治（賀来賢人）に招かれ、館を訪れるところから始まる。不可解な現象が相次いでいるという館では、古びた柱時計が「0時5分」を指し示す時、誰もいないはずの部屋の扉が独りでに開き、気味の悪い静寂と共に住人を恐怖に陥れる“あいつ”が姿を現す。
儀式を執り行い霊と接触を試みる愛里だが、「出ていけ」と拒絶され、「この魂、普通じゃない」と霊体の美玖すら戦慄するほどの“存在”に突然腕を掴まれる。そして彼女は、想像を絶する恐怖に直面し、予測不能の結末へと突き進んでいく。「0時5分」に現れる“あいつ”は何者なのか。逃げ惑う愛里や、戦々恐々とした表情を浮かべる群治と禎子、そして布を被った謎の男。惨劇の幕開けを匂わせる、戦慄の映像となっている。
本ポスターには、暗闇の中で蝋燭に火を灯し、儀式を執り行う愛里の姿が。「あいつは、夜に来るんだ。」という不穏なコピーが添えられ、これから巻き起こる惨劇を強く予感させる。愛里は“あいつ”の正体を突き止め、忌まわしき悪夢に終止符を打つことができるのか。賀来が「ようこそ、お化け屋敷へ」と語る通り、不気味な気配と洗練された雰囲気が漂う、スタイリッシュなビジュアルに仕上がった。
映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、6月5日より全国公開。
【動画】逃げ場なき洋館で連鎖する恐怖『Never After Dark／ネバーアフターダーク』本予告
賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾となる本作は、霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き込まれていく物語。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。
この度、そんな本作の本予告＆ポスターが解禁。
本予告は、霊媒師の愛里が霊体の姉・美玖（稲垣来泉）と共に、洋館のオーナー・禎子（木村多江）と息子の群治（賀来賢人）に招かれ、館を訪れるところから始まる。不可解な現象が相次いでいるという館では、古びた柱時計が「0時5分」を指し示す時、誰もいないはずの部屋の扉が独りでに開き、気味の悪い静寂と共に住人を恐怖に陥れる“あいつ”が姿を現す。
儀式を執り行い霊と接触を試みる愛里だが、「出ていけ」と拒絶され、「この魂、普通じゃない」と霊体の美玖すら戦慄するほどの“存在”に突然腕を掴まれる。そして彼女は、想像を絶する恐怖に直面し、予測不能の結末へと突き進んでいく。「0時5分」に現れる“あいつ”は何者なのか。逃げ惑う愛里や、戦々恐々とした表情を浮かべる群治と禎子、そして布を被った謎の男。惨劇の幕開けを匂わせる、戦慄の映像となっている。
本ポスターには、暗闇の中で蝋燭に火を灯し、儀式を執り行う愛里の姿が。「あいつは、夜に来るんだ。」という不穏なコピーが添えられ、これから巻き起こる惨劇を強く予感させる。愛里は“あいつ”の正体を突き止め、忌まわしき悪夢に終止符を打つことができるのか。賀来が「ようこそ、お化け屋敷へ」と語る通り、不気味な気配と洗練された雰囲気が漂う、スタイリッシュなビジュアルに仕上がった。
映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、6月5日より全国公開。