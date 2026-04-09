猫と子犬がドキドキの初対面「温度差がすごい」「リアクションが対照的」
【画像を見る】正反対の2匹が対面！遊びたいワンコと落ち着きはらった猫
Instagramに投稿された、10歳の黒猫と3ヶ月の子犬が初めて出会う瞬間を捉えた動画が、3.4万いいねを記録し話題となっています。
「温度差が半端ない！」「テンションの差…(笑)」とコメントが寄せられるほど、2匹のリアクションは対照的で思わず笑ってしまう人が相次いでいます。
大人の余裕を見せる黒猫と、元気いっぱいの子犬。
可愛すぎる初対面の様子をぜひチェックしてみてください。
飼い主さんのすぐそばで腹ばいになってくつろいでいたのは、10歳の黒猫・めびちゃん。
そこへ、突然勢いよく子犬ちゃんが飛び込んできました。
めびちゃんに興味津々の子犬ちゃんは、体を小刻みに揺らしながら、ちいさなしっぽをブンブンと振っています。
「遊んで、遊んで！」と言わんばかりの全力のアピールです。
ところが、めびちゃんはその様子をちらりと一瞥しただけで、すぐに視線をそらし、投稿主さんのほうをじっと見つめます。
その表情は、まるで「だれ？この子」と戸惑っているかのよう。
全身で訴えかけてくる子犬ちゃんとは対照的に、めびちゃんは微動だにしません。
子犬ちゃんもめびちゃんの落ち着きにつられたのか、しっぽをゆっくり下げて腹ばいに。
その直後――。
飼い主さんがめびちゃんを持ち上げ、くるりと子犬ちゃんのほうへ向きを変えました。
突然の対面に、めびちゃんも「えっ」と驚いたかのように見えましたが、それ以上に驚いたのは子犬ちゃん。
飛び上がり、あっという間にどこかへ駆けて行ってしまいました。
一方のめびちゃんはというと、向きを変えられたまま静かに佇んでいたのでした。
対照的な2匹の様子に「この温度差が好き！」「大人対応な猫」といったコメントが寄せられました。
■「寝て起きたらバズってた！」投稿主さんの驚きの声
正反対の2匹の様子が可愛らしい今回の投稿は、3.4万いいねという大きな反響を呼びました。
投稿主さんに感想をうかがうと、「寝る前に備忘録のつもりで編集もせず、ただ軽く投稿したのですが、思いがけず多くの反響をいただき嬉しいです」と、驚きと喜びが入り混じった気持ちを話してくれました。
ご家族も「面白い」と繰り返し動画を見てくれているとのことで、身近な人たちの反応も嬉しそうでした。
コメント欄にはたくさんの声が寄せられ、なかでも「温度差が好き」や「子犬の逃げ足の速さにわらっちゃう」「猫ちゃんが全然子犬に興味ない！なんでなの！？」といったコメントが印象に残ったといいます。
いいねの数が伸びていったときの気持ちを尋ねると、「寝て起きたらいいねが沢山付いていて、何がバズるか分からないなと思いました！」と、率直な驚きを語ってくれました。
■子犬には無関心でも、ハムスターは興味津々！？めびちゃんの意外な一面
動画に映っていた2匹は、実は初対面だったそうです。
「猫が私の愛猫で、子犬ちゃんは親戚の子です」と投稿主さん。
元日に実家に集まった際に、偶然生まれた“はじめまして”の瞬間だったと教えてくれました。
めびちゃんの落ち着きぶりからはとても初対面とは思えませんが、どうやらめびちゃんは、そもそもほかの動物にはあまり興味がないタイプなのだとか。
最近のめびちゃんの様子について尋ねると、「最近ハムスターをお迎えしたんですが、相変わらず他の動物に興味が無いのか全然見向きもせず(笑)」と、いつも通りの様子であることを教えてくれました。
とはいえ、そんなめびちゃんにも意外な一面が。
「かと思えばハムスターが走っている姿を凝視してたりするので面白いです。」とのことで、ケージの中をちょこちょこ走りまわるハムスターを、じっと動かず静かに見つめる姿も投稿されていました。
普段はそっけないように見えて、実はすごく気になっているのかもしれません。
そんなめびちゃんの「好奇心」が感じられるエピソードでした。
■静かで可愛いめびちゃんの世界
10歳猫と3ヶ月子犬の“温度差バトル”は、対照的な2匹の可愛らしさが詰まっていて、何度でも見返したくなる投稿でした。
mebi（@mebi_diary）さんのInstagramでは、めびちゃんらしい穏やかな日常や、新しく迎えたハムスターとの不思議な距離感など、思わず続きが気になる投稿がたくさん並んでいます。
今回の投稿が気になった方は、ぜひめびちゃんの日常をのぞいてみてください。
文＝川端恵