過去、子役として活躍した“爆モテ”イケメン彼氏と付き合ったばかりの超キュート彼女が、彼氏のために魚の捌き方を練習。その華麗なテクニックに「すごいな！」などと絶賛の声が上がった。

【映像】爆モテ男子と可愛すぎる彼女（スゴすぎるお寿司料理も）

ABEMAにて4月8日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#50では、ねね（時田音々）と、はると（今井暖大）に注目が集まった。

『今日好き』の「卒業編2026」でカップルになったねねと、はると。付き合ったばかりの2人だが、すでに“はるねねカップル”としてティーンを中心に注目を集めている。また、はるとは過去、子役として活躍していたキャリアを持ち、『今日好き』の旅でも“爆モテ”男子として視線を集めた。

そんなはるとのハートを射止めたのがねねだ。今回「はるとに初めての手料理」という企画でねねは、はるとが過去に「（彼女ができたら）お寿司を握ってほしい」と発言していたことを受け、本気の寿司作りに挑戦するという。

まず、はるねねカップルは2人で協力して釣りを行い、アジ1匹とスズキ3匹を釣り上げた。また、ねねは、自ら魚屋にも出向き、はるとに食べさせたいネタを真剣に吟味した。

さらに、ねねは1週間前から魚の捌き方、シャリの握り方を教わるために職人の下で修行していた。スタジオMCのNONSTYLE・井上裕介はねねの努力の姿勢を「すごいな！」と称賛し、YouTuber・かすは「こんな経験できないからね」とご協力いただいたお店の方（「すし酒家 わかし」店主 稲田匡志さん）に感謝した。

少しでもはるとに喜んで欲しいと、空いている時間は練習を繰り返してきたねね。釣ってきたアジ、スズキを丁寧に捌き、寿司を握る。さらに特製5貫握りも完成させた。それらを食べたはるとは「美味しい…！」とその味を大絶賛。初めての彼女の手料理…しかもスペシャルな握り寿司を食べて大満足の様子だった。