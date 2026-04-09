枕崎市の国道で8日夜、集団走行していた原付バイク同士が接触し、17歳の男子高校生が死亡しました。

枕崎警察署によりますと、8日午後11時ごろ、枕崎市岩戸町の国道226号で集団走行していた原付バイクのうち2台が接触しました。

この事故でバイクを運転していた枕崎市若葉町の高校生・竹島李柚さん(17)が腹などを強く打ち病院に搬送されましたが、およそ2時間半後に死亡しました。

死因は腹や胸などを損傷したことによる大量血胸

竹島さんはバイクで転倒し、近くにあった看板や木に衝突したということで死因は、腹や胸などを損傷したことによる大量血胸でした。

もう片方のバイクを運転していた17歳の男子高校生も病院で手当てを受けています。

事故当時、少なくとも4台以上の原付 バイク が集団走行

現場は、片側1車線の緩やかな右カーブの下り坂で、事故当時、少なくとも4台以上の原付バイクが集団走行していたということです。

警察で、ほかのバイクを運転していた少年らから話を聞くなどして、当時の状況や、何台で集団走行していたかなどを調べています。

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