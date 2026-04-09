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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにミルクボーイを迎え、芸人がニッチな大好物を極める「ロングコートダディの甘酢グルメを巡る！」と、賞レース王者がリアルな悩みを打ち明ける「久保田・永野の本気で悩みに答えます」をテーマにお届けする。

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「ロングコートダディの甘酢グルメを巡る！」では、ロングコートダディの堂前が好物の「甘酢」を使ったグルメを堪能！ 進行役の相方・兎の案内で大阪の名店を巡り、自慢の甘酢料理を食べ尽くすほか、腕利きの料理人が堂前のために作ったメニューにない甘酢グルメ“堂前スペシャル”を味わう。

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1軒目は、靱本町の中華料理店。ミシュランガイドのビブグルマンにも掲載されたこちらのイチオシ甘酢グルメは、ランチで一番人気という酢豚！「おいしー！最高のバランス！」と堂前も虜になった特製の甘酢だれには、中華の枠にとらわれない「うまみの相乗効果」を狙ったある工夫があるそうで…。実は酸っぱいものがあまり得意ではないという兎も「うまい！」と夢中になった絶品甘酢だれの秘密とは？ そして“堂前スペシャル”は、高級食材のアワビを使った贅沢メニュー。堂前が感動のあまり「宝物」と命名した贅沢な逸品が登場する！

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2軒目は、堺筋本町にある居酒屋。お酒が進むこだわりの炉端焼き料理を、リーズナブルなお値段で提供している人気店だ。そんなこちらの甘酢グルメは、米酢に和風だしなどを合わせた南蛮酢で作る魚介の南蛮漬け。旬のアジや好物のイカと相性抜群のさわやかな酸味に感激しきりの堂前をさらに大興奮させたのは、店主渾身の“堂前スペシャル”！ やさしい酸味に香ばしさをプラスした絶妙な味わいに「これが結局、僕が酢に求めてるものかも」とハートを射抜かれる!?

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3軒目は、淀屋橋にあるミシュラン掲載のフレンチレストラン。伝統的なフレンチに革新的な要素を取り入れた“イノベーションフレンチ”を掲げる名店でロコディを迎えた料理は、お皿にコロンとのった小さなアメリカンドッグ。2人は「何これ？」「フレンチなのにアメリカン？」と戸惑うが…。未体験のおいしさに堂前が「うめぇ～！」と思わず踊りだす、超斬新な甘酢グルメとは？

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。