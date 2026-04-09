UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 パリ・サンジェルマンとリバプールの第1戦が、4月9日04:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのデジレ・ドゥエ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

ここで前半が終了。1-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分パリ・サンジェルマンが追加点。ジョアン・ネベス（MF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが2-0で勝利した。

なお、リバプールは28分にジョー・ゴメス（DF）、31分にアレクシス・マクアリスター（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-09 06:10:20 更新