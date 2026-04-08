なにわ男子、冠番組イベント“MVP論争”で嫉妬＆喜び爆発「奥歯ないと思うで」仲良し全開の舞台裏【「なにわ男子の逆転男子」囲み取材全文】
【モデルプレス＝2026/04/08】なにわ男子の冠番組「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系、毎週土曜午後3時30分〜※一部地域を除く）が、放送開始3周年と、なにわ男子のCDデビュー5周年を記念した番組初のイベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」を、4月7日・8日にKアリーナ横浜で開催。両日あわせて約4万人を動員した。8日の終演後には囲み取材が行われ、西畑大吾、大西流星、長尾謙杜、道枝駿佑、高橋恭平、藤原丈一郎、大橋和也のメンバー7人が出席し、イベントの感想を語った。【取材全文】
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
2021年4月に前身番組「まだアプデしてないの？」としてスタートし、2023年に現在のタイトルへリニューアル。この4月で冠番組の開始から丸5年を迎える。「なにわ男子の逆転男子」は、メンバーが知力や体力、個々の能力を結集し、「逆転」をテーマにさまざまな企画に挑戦する番組だ。
初の番組イベントでは、人気企画をリアルに体験できる多彩なステージを展開。恒例企画「ガチ私服でファッションバトル」では、1日目は「横浜みなとみらいデート」、2日目は「テーマパークデート」をテーマに、メンバーが私服コーデで対決し、会場の歓声を音量測定で判定する“ガチ勝負”で勝敗が決着した。
また、「カメラ目線男子」では、複数のカメラの中から瞬時に正面を見抜き、決め顔とフレーズで観客を魅了。花道を駆け抜けセンターステージへ向かう演出で、会場のボルテージを一気に高めた。
イベント後半には、この日限りのスペシャルライブも実施。「Doki it」「ギラギラサマー」などの楽曲に加え、「ズッコケ男道」「チャンカパーナ」「A・RA・SHI」といった先輩曲もメドレーで披露した。さらに「初心LOVE（うぶらぶ）」では、道枝駿佑によるセリフパート「ねぇ、今もだよ」を全員が一人ずつ披露するスペシャルバージョンに。MCのコットン、ニューヨークとのコラボパフォーマンスも実現し、会場を大いに盛り上げた。
なお、TELASA（テラサ）で生配信された8日の公演はアーカイブ配信を予定しているほか、番組では後日、ライブの舞台裏に密着した模様も放送される。
― イベント2日間を終えての感想を一言ずつお願いします。
大西：2日間、こういった形で番組のイベントができて、2万人規模っていうのがすごく不思議な感覚でした。でもデビュー前からみんなで頑張って育ててきた番組で、ニューヨークさん、コットンさん、そして視聴者の皆さんのおかげで、こうやってコンサートという形で残せたのはすごく嬉しかったです。バラエティー企画もさせていただいたんですけど、いつもは水を浴びたり過激なことが多いんですけど（笑）、ステージだからかキラキラした企画に変えてくださって、スタッフさんの愛も感じながら楽しい2日間でした！
高橋：「逆転男子」のおかげでいろんな殻を破らせていただいたことも多かったですし、そんな番組にこういう機会をいただいて、なにふぁむの皆さんと違う形でお会いすることができたのも嬉しかったです。コットンさん、ニューヨークさんと一緒に歌えて笑えて企画もできて、来年なのかはわからないですけど、記念としてまたこういう機会を続けていけたらいいなと思っています。
道枝：この2日間すごく楽しかったですし、番組の枠を超えてこうやって大きな会場でイベントができるのは、皆さんが日々支えてくださっているからこそだと思います。これからもしっかり恩返ししていきたいですし、「逆転男子」への皆さんの愛をすごく感じれた2日間だったので、またやりたいなと思いました。
長尾：2日間すごく楽しかったです！ニューヨークさん、コットンさんと一緒に歌って踊れたのもすごく嬉しかったですし、何よりもなにふぁむの皆さんにこうやって会えたのが嬉しかったです。今年はなにわ男子5周年で、ドームからなにふぁむのみんなに会えて、毎月濃い思い出を作っていこうということで、4月は「逆転男子」のイベントでなにふぁむの皆さんに会えたので、いい5周年が歩めているんじゃないかなと思います。
大橋：もう…春が、花咲きましたね！
藤原：もう？春が？花咲きました？
大橋：春の、花が、咲きました！（笑）
藤原：もう咲いてます！
西畑：もうちょっと、緑がかっている時期かもしれないですね！
大橋：そうか！ごめんごめん！（笑）
全員：（ざわざわ）
大橋：本当に春を迎えられたというくらい、僕たちお花のような1日、2日だったと思っております！コットンさんもニューヨークさんも「楽しかった！」「楽しめた！」と言ってくださって本当に嬉しかったですし、番組を通してたくさんの方に出会える機会を設けさせてもらえたのもすごく嬉しかったです。街を歩いてたら、おじいちゃんおばあちゃんに「逆転男子、面白いね！」と声をかけていただくこともあるので、もっとたくさんの方に見てもらえるように僕たち精一杯頑張ります！お願いします！
西畑：一応聞いておきますね。そのエピソードトークは本当ですか？（笑）
大橋：これ、マジなんですよ！他の番組なんですけど、ロケに行ったときに言われました！
藤原：今回初めてKアリーナ横浜に立たせていただいて、「逆転男子」のイベントとしてできたのが嬉しかったです。普段のライブとはまた違ってバラエティー要素もありつつ、ファンの皆さん、視聴者の皆さんがよく見ている企画を目の前でできたのも嬉しかったです。今日はTELASAでの配信もあって、多くの人に見ていただけたということで、これからも番組と一緒に成長して、もっともっとたくさんの方に見ていただきたいなと思えた2日間でした。
西畑：このイベントのお話を最初に聞いたときはまさかでした。「2万人の前で『逆転男子』どうやるの！？」「普通に企画をやります」「いや、無理でしょ！」って感じのところから話し合いをさせていただいたんですけど（笑）、だんだん形になっていくごとに、この本番の日がすごく楽しみになって、本番を迎えてファッション企画をやって盛り上がるのかなと不安な気持ちもあったんですけど、来てくださった皆さんがすごく盛り上がっていて、それが見たかったんだと思ってくださっていたんだろうなというのをすごく感じます。スタッフさんが「これやったら絶対いける！」というものを明確に示してくださったので、我々もコットンさんとニューヨークさんとともに楽しむことができました。こんな2万人の前でするとは思っていなかったですけど、またいつかこういう番組のイベントもできたらすごく楽しいだろうなと思えるイベントでした！
― バラエティー企画やライブパフォーマンスを行いましたが、1番印象に残ったことは？
大西：やっぱりファッション企画ですね。今まではメンバーやスタッフさんとか限られた人にしか見せていなかったものを、生でファンの皆さんのリアルな声で評価してもらえたのが新鮮でした！しかも生投票で「自分の担当（推し）だから」とかではなくて、“ガチ”で審査されている感じもすごく面白かったです（笑）。ちょっと私服を見られる恥ずかしさもありつつ、いつものレギュラー企画とは違って楽しかったです。
高橋：僕もファッション企画の対決が楽しかったです。スタジオとはまた違って2万人の方に見られながら歩くのは新鮮でしたし、服選びから楽しかったです。皆さんの声で順位が決まるのも、生っぽくていいなと思いました。楽しかったです！
道枝：ファッション企画のランウェイが本当に印象的でした（笑）。スタジオとは全然違う雰囲気で、こんなに盛大にできるんだっていう驚きもありましたし、2万人の皆さんに私服を見られていると思うと恥ずかしい気持ちもありつつ、でも自信満々に歩かないといけないプレッシャーもあって、すごく楽しかったです。皆さんの声でデシベルを測って順位を決めるのは、生感があって楽しかったです。
長尾：ファッション企画で1位を取れたのが嬉しかったです。ファンの皆さんの前で1位を取れて、声を出してくれているのを見て嬉しかったですし、勝ててよかったなと思いました。家で一生懸命服を選んでよかったなという気持ちになりました！あとはライブコーナーで、番組でもやっている先輩曲を久しぶりに歌えたのが印象的でした。懐かしい気持ちにもなりましたし、嬉しかったです。
大橋：芸人さんあるあるなのかわからないんですけど、ニューヨークの嶋佐（和也）さんと、コットンのきょんさんが、歌うときに絶対にマイクをこうするんですよ！（縦に逆向きの持ち方）あれ、あるあるなんですかね？（笑）
藤原：ボケの人はやりがちなのかも！（笑）
大橋：ほんまに！（笑）歌いながらだんだん上に上がっていってるから…（笑）。僕はそれを見ながら「芸人さんあるあるなんや〜」って思ってずっと見てました（笑）。ニューヨークさんとコットンさんと一緒に歌えたのがすごく楽しかったです。それが印象的です！
藤原：今回、歌のコーナーで「初心LOVE」をコットンさんとニューヨークさんと一緒にコラボできたのが嬉しかったです。番組収録が終わってからも、休憩の間も、お二方ともたくさん練習してくださっていて、本番前に「大丈夫！」って言ってたけど、いざ本番で扉が開いた瞬間、ガッチガチの顔やったので、あれは今でも忘れられない（笑）。あの瞬間もカメラが撮ってくれていると思うので、オンエアで見たいです！どんな表情だったのかをちゃんと見たい！
大橋：見たい！
西畑：僕たちは2日間出演させていただきましたが、日替わりでコットンさんとニューヨークさんがMCとして入ってくださって、1日1日、全然違う空気感があって、それがすごく面白かったです。コットンさんは保護者のように温かく見守ってくださる感じで、たくさんツッコミもしてくださって、ニューヨークさんはやっぱり付き合いが長いので、愛のあるイジりをたくさんしてくださって、それが気持ち良いし嬉しかったりするので、日替わりでどちらも楽しめたのはすごく大きかったです。
― （モデルプレスからの質問）2日間のイベントを通して、観客目線で「このメンバーはズルいな」「やってるな」と思った“MVP”的存在は？
西畑：はいはいはい！（挙手）長尾です！あのキツネ（の帽子）はやってるっしょ！？あれはちょっとやりすぎ！（笑）
長尾：また始まった！また始まった！（笑）
大橋：ここ（西畑＆長尾）バチバチやから（笑）
西畑：あれはちょっと、やりすぎ！
道枝：でも1位やから！結果に出てるから！
長尾：あれは1回遊びに行ったときに、インスタグラムに投稿したやつを持ってきました！
西畑：うわ、やりすぎ！ストーリーもやりすぎ！悔しい！
全員：（笑）
長尾：皆さんに1回見てもらっているものを、生でも見ていただきたくて！
― では、ファンの方は気づいた？
長尾：気づいてくれている方がいたら嬉しいです！
大橋：ファン思いですね。（にっこり）
西畑：…悔しいっす！
全員：（笑）
藤原：ずーっと食いついてたもんな（笑）
大橋：でも俺ら（大橋＆藤原）、大ちゃんよりも下（の順位）やから（笑）
藤原：…なんやねん！
長尾：僕がズルいなぁと思ったのは、今日のファッション企画で言うと、りゅちぇ（大西）がかわいいなぁと思いました！お耳（カチューシャ）をつけて、すごいかわいいなぁと思いました。
大橋：かわいかったなぁ〜！
西畑：まぁ、流星は俺より順位が下やから別になんとも思わへん！
大西：え？そうやったっけ？
西畑：俺、2位やから！（ドヤ顔）
大西：あ、そうか（笑）
藤原：大吾、ガチで喜んでたもんな（笑）
西畑：ガチで喜んでた！
大西：噛み締めてたよな！今たぶん、奥歯ないと思うで（笑）
西畑：…親知らず、抜けた？やばい（笑）
全員：（笑）
長尾：大橋さんは、裏でもすごい悔しがってた。
藤原：悔しがってた。着替えながら「くそぉ〜、ポケットが…」って（笑）
大橋：あっはっは（笑）
西畑：背中にノートパソコンが入れれるとか、いらんねん！あれはいらんかったかもしれん！
大橋：それなんよ！だから言葉のチョイスも必要やな！
藤原：いや、大事。
大橋：結構大事よ！だから、俺らほんまに、頑張ろうな！（藤原に向かって）
藤原：いや、一緒にすんなよ！（笑）
大橋：一緒やから（笑）。僕のMVPは恭平ですかね。マリオの服も取り入れたりして、1日目も恭平のファッション、2日目も恭平のファッションって感じやったので、自分を貫き通してるのがすごいなと思いましたね！
高橋：…ありがとうございます。（ローテンション）
全員：（笑）
藤原：あんまり刺さってない（笑）
大橋：刺さってへんかった（笑）
高橋：いや、刺さりました。刺さりました。
大橋：よかった（笑）
高橋：僕のMVPは…丈くん（藤原）っすね。
藤原：ありがとうございます！なぜですか？
高橋：僕から見たら、1日目のコーデが素晴らしかった。“ダブルウォッチ”っていう考えも僕は浮かばないですし。でも今日のコーデは、僕の服も、大吾の服も使っておいて、最下位っていうのだけがちょっとね…
西畑：俺らもちょっとショックやもんな（笑）
高橋：うん、複雑やった！
藤原：巻き添えです。なので、大吾は2位ですけど、実質7位です。大吾からもらった服なので。
西畑：え〜！？嘘やん！ガチで？（笑）
大西：僕はみっちー（道枝）ですかね。1日目も2日目も、あのランウェイが一人だけ本物のランウェイをちゃんと歩いてたから（笑）。すごく華々しかったです。それぞれの曲もそうですし、個性が出たランウェイだったなと思いました！
道枝：僕は恭平ですね。（King ＆ Princeの）「Theater」の振りを踊りながら縦花（道）を歩いてるのがおもしろかったです（笑）
高橋：あざす！
― コットンさん、ニューヨークさんと一緒に歌ってみての感想を教えてください。
西畑：あれは無茶ぶりから始まりましたよね。「一緒に初心LOVEやりません？」みたいな感じで（笑）。「勇気100%」「SHAKE」もそうやけど、「一緒にやりましょうよ！踊ってくださいよ！」っていう流れになって。
藤原：西村さんはブレイクダンスの経験があったんですけど、キョンさんはなかったんですよ。めっちゃ真面目に練習されてて、振りも振付師さんに何回も確認して、居残り練習もしてくださって。
大西：楽屋入りのときも歌いながら入ってきてました（笑）
藤原：ニューヨークさんは、比較的覚えるのが早かった。
大橋：早かったなぁ！
藤原：ただ、嶋佐さんは緊張してるのか、ずーっとマイクがこのまま（固めた状態で）で（笑）。休憩中もずっとこのままで、緊張してるのが伝わってきた（笑）。ああいう経験がない中でも一緒にやってくれたので嬉しかったです。
西畑：愛ですね、本当に。すごいかわいいなと思ったのが、ちょっとうまくいかへんくて「くっそ、うまくいかへんかったな」って裏で言ってて、そこまで本気になってやってくださっていたんだなというのが垣間見れてすごく嬉しかったです。
藤原：その姿だけでもドキュメンタリーができそうなくらい、すごく感動しました！
西畑：できるね！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
M1.Doki it
M2.Never Romantic
M3.ギラギラサマー
＜先輩曲メドレー＞
M4.
サクラ咲ケ（嵐）
ズッコケ男道（SUPER EIGHT）
チャンカパーナ（NEWS）
A・RA・SHI（嵐）
M5.初心LOVE（うぶらぶ）
★MC芸人コラボ
M6.勇気100%
＜Encore＞
EN1.SHAKE（SMAP）
なにわ男子
コットン（7日MCで出演）・ニューヨーク（8日MCで出演）
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◆「なにわ男子の逆転男子」番組初イベント開催
2021年4月に前身番組「まだアプデしてないの？」としてスタートし、2023年に現在のタイトルへリニューアル。この4月で冠番組の開始から丸5年を迎える。「なにわ男子の逆転男子」は、メンバーが知力や体力、個々の能力を結集し、「逆転」をテーマにさまざまな企画に挑戦する番組だ。
初の番組イベントでは、人気企画をリアルに体験できる多彩なステージを展開。恒例企画「ガチ私服でファッションバトル」では、1日目は「横浜みなとみらいデート」、2日目は「テーマパークデート」をテーマに、メンバーが私服コーデで対決し、会場の歓声を音量測定で判定する“ガチ勝負”で勝敗が決着した。
また、「カメラ目線男子」では、複数のカメラの中から瞬時に正面を見抜き、決め顔とフレーズで観客を魅了。花道を駆け抜けセンターステージへ向かう演出で、会場のボルテージを一気に高めた。
イベント後半には、この日限りのスペシャルライブも実施。「Doki it」「ギラギラサマー」などの楽曲に加え、「ズッコケ男道」「チャンカパーナ」「A・RA・SHI」といった先輩曲もメドレーで披露した。さらに「初心LOVE（うぶらぶ）」では、道枝駿佑によるセリフパート「ねぇ、今もだよ」を全員が一人ずつ披露するスペシャルバージョンに。MCのコットン、ニューヨークとのコラボパフォーマンスも実現し、会場を大いに盛り上げた。
なお、TELASA（テラサ）で生配信された8日の公演はアーカイブ配信を予定しているほか、番組では後日、ライブの舞台裏に密着した模様も放送される。
◆なにわ男子、番組初イベントで「春の花が咲きました」
― イベント2日間を終えての感想を一言ずつお願いします。
大西：2日間、こういった形で番組のイベントができて、2万人規模っていうのがすごく不思議な感覚でした。でもデビュー前からみんなで頑張って育ててきた番組で、ニューヨークさん、コットンさん、そして視聴者の皆さんのおかげで、こうやってコンサートという形で残せたのはすごく嬉しかったです。バラエティー企画もさせていただいたんですけど、いつもは水を浴びたり過激なことが多いんですけど（笑）、ステージだからかキラキラした企画に変えてくださって、スタッフさんの愛も感じながら楽しい2日間でした！
高橋：「逆転男子」のおかげでいろんな殻を破らせていただいたことも多かったですし、そんな番組にこういう機会をいただいて、なにふぁむの皆さんと違う形でお会いすることができたのも嬉しかったです。コットンさん、ニューヨークさんと一緒に歌えて笑えて企画もできて、来年なのかはわからないですけど、記念としてまたこういう機会を続けていけたらいいなと思っています。
道枝：この2日間すごく楽しかったですし、番組の枠を超えてこうやって大きな会場でイベントができるのは、皆さんが日々支えてくださっているからこそだと思います。これからもしっかり恩返ししていきたいですし、「逆転男子」への皆さんの愛をすごく感じれた2日間だったので、またやりたいなと思いました。
長尾：2日間すごく楽しかったです！ニューヨークさん、コットンさんと一緒に歌って踊れたのもすごく嬉しかったですし、何よりもなにふぁむの皆さんにこうやって会えたのが嬉しかったです。今年はなにわ男子5周年で、ドームからなにふぁむのみんなに会えて、毎月濃い思い出を作っていこうということで、4月は「逆転男子」のイベントでなにふぁむの皆さんに会えたので、いい5周年が歩めているんじゃないかなと思います。
大橋：もう…春が、花咲きましたね！
藤原：もう？春が？花咲きました？
大橋：春の、花が、咲きました！（笑）
藤原：もう咲いてます！
西畑：もうちょっと、緑がかっている時期かもしれないですね！
大橋：そうか！ごめんごめん！（笑）
全員：（ざわざわ）
大橋：本当に春を迎えられたというくらい、僕たちお花のような1日、2日だったと思っております！コットンさんもニューヨークさんも「楽しかった！」「楽しめた！」と言ってくださって本当に嬉しかったですし、番組を通してたくさんの方に出会える機会を設けさせてもらえたのもすごく嬉しかったです。街を歩いてたら、おじいちゃんおばあちゃんに「逆転男子、面白いね！」と声をかけていただくこともあるので、もっとたくさんの方に見てもらえるように僕たち精一杯頑張ります！お願いします！
西畑：一応聞いておきますね。そのエピソードトークは本当ですか？（笑）
大橋：これ、マジなんですよ！他の番組なんですけど、ロケに行ったときに言われました！
藤原：今回初めてKアリーナ横浜に立たせていただいて、「逆転男子」のイベントとしてできたのが嬉しかったです。普段のライブとはまた違ってバラエティー要素もありつつ、ファンの皆さん、視聴者の皆さんがよく見ている企画を目の前でできたのも嬉しかったです。今日はTELASAでの配信もあって、多くの人に見ていただけたということで、これからも番組と一緒に成長して、もっともっとたくさんの方に見ていただきたいなと思えた2日間でした。
西畑：このイベントのお話を最初に聞いたときはまさかでした。「2万人の前で『逆転男子』どうやるの！？」「普通に企画をやります」「いや、無理でしょ！」って感じのところから話し合いをさせていただいたんですけど（笑）、だんだん形になっていくごとに、この本番の日がすごく楽しみになって、本番を迎えてファッション企画をやって盛り上がるのかなと不安な気持ちもあったんですけど、来てくださった皆さんがすごく盛り上がっていて、それが見たかったんだと思ってくださっていたんだろうなというのをすごく感じます。スタッフさんが「これやったら絶対いける！」というものを明確に示してくださったので、我々もコットンさんとニューヨークさんとともに楽しむことができました。こんな2万人の前でするとは思っていなかったですけど、またいつかこういう番組のイベントもできたらすごく楽しいだろうなと思えるイベントでした！
― バラエティー企画やライブパフォーマンスを行いましたが、1番印象に残ったことは？
大西：やっぱりファッション企画ですね。今まではメンバーやスタッフさんとか限られた人にしか見せていなかったものを、生でファンの皆さんのリアルな声で評価してもらえたのが新鮮でした！しかも生投票で「自分の担当（推し）だから」とかではなくて、“ガチ”で審査されている感じもすごく面白かったです（笑）。ちょっと私服を見られる恥ずかしさもありつつ、いつものレギュラー企画とは違って楽しかったです。
高橋：僕もファッション企画の対決が楽しかったです。スタジオとはまた違って2万人の方に見られながら歩くのは新鮮でしたし、服選びから楽しかったです。皆さんの声で順位が決まるのも、生っぽくていいなと思いました。楽しかったです！
道枝：ファッション企画のランウェイが本当に印象的でした（笑）。スタジオとは全然違う雰囲気で、こんなに盛大にできるんだっていう驚きもありましたし、2万人の皆さんに私服を見られていると思うと恥ずかしい気持ちもありつつ、でも自信満々に歩かないといけないプレッシャーもあって、すごく楽しかったです。皆さんの声でデシベルを測って順位を決めるのは、生感があって楽しかったです。
長尾：ファッション企画で1位を取れたのが嬉しかったです。ファンの皆さんの前で1位を取れて、声を出してくれているのを見て嬉しかったですし、勝ててよかったなと思いました。家で一生懸命服を選んでよかったなという気持ちになりました！あとはライブコーナーで、番組でもやっている先輩曲を久しぶりに歌えたのが印象的でした。懐かしい気持ちにもなりましたし、嬉しかったです。
大橋：芸人さんあるあるなのかわからないんですけど、ニューヨークの嶋佐（和也）さんと、コットンのきょんさんが、歌うときに絶対にマイクをこうするんですよ！（縦に逆向きの持ち方）あれ、あるあるなんですかね？（笑）
藤原：ボケの人はやりがちなのかも！（笑）
大橋：ほんまに！（笑）歌いながらだんだん上に上がっていってるから…（笑）。僕はそれを見ながら「芸人さんあるあるなんや〜」って思ってずっと見てました（笑）。ニューヨークさんとコットンさんと一緒に歌えたのがすごく楽しかったです。それが印象的です！
藤原：今回、歌のコーナーで「初心LOVE」をコットンさんとニューヨークさんと一緒にコラボできたのが嬉しかったです。番組収録が終わってからも、休憩の間も、お二方ともたくさん練習してくださっていて、本番前に「大丈夫！」って言ってたけど、いざ本番で扉が開いた瞬間、ガッチガチの顔やったので、あれは今でも忘れられない（笑）。あの瞬間もカメラが撮ってくれていると思うので、オンエアで見たいです！どんな表情だったのかをちゃんと見たい！
大橋：見たい！
西畑：僕たちは2日間出演させていただきましたが、日替わりでコットンさんとニューヨークさんがMCとして入ってくださって、1日1日、全然違う空気感があって、それがすごく面白かったです。コットンさんは保護者のように温かく見守ってくださる感じで、たくさんツッコミもしてくださって、ニューヨークさんはやっぱり付き合いが長いので、愛のあるイジりをたくさんしてくださって、それが気持ち良いし嬉しかったりするので、日替わりでどちらも楽しめたのはすごく大きかったです。
◆なにわ男子、“MVP論争”で嫉妬＆喜び爆発「奥歯ないと思うで」
― （モデルプレスからの質問）2日間のイベントを通して、観客目線で「このメンバーはズルいな」「やってるな」と思った“MVP”的存在は？
西畑：はいはいはい！（挙手）長尾です！あのキツネ（の帽子）はやってるっしょ！？あれはちょっとやりすぎ！（笑）
長尾：また始まった！また始まった！（笑）
大橋：ここ（西畑＆長尾）バチバチやから（笑）
西畑：あれはちょっと、やりすぎ！
道枝：でも1位やから！結果に出てるから！
長尾：あれは1回遊びに行ったときに、インスタグラムに投稿したやつを持ってきました！
西畑：うわ、やりすぎ！ストーリーもやりすぎ！悔しい！
全員：（笑）
長尾：皆さんに1回見てもらっているものを、生でも見ていただきたくて！
― では、ファンの方は気づいた？
長尾：気づいてくれている方がいたら嬉しいです！
大橋：ファン思いですね。（にっこり）
西畑：…悔しいっす！
全員：（笑）
藤原：ずーっと食いついてたもんな（笑）
大橋：でも俺ら（大橋＆藤原）、大ちゃんよりも下（の順位）やから（笑）
藤原：…なんやねん！
長尾：僕がズルいなぁと思ったのは、今日のファッション企画で言うと、りゅちぇ（大西）がかわいいなぁと思いました！お耳（カチューシャ）をつけて、すごいかわいいなぁと思いました。
大橋：かわいかったなぁ〜！
西畑：まぁ、流星は俺より順位が下やから別になんとも思わへん！
大西：え？そうやったっけ？
西畑：俺、2位やから！（ドヤ顔）
大西：あ、そうか（笑）
藤原：大吾、ガチで喜んでたもんな（笑）
西畑：ガチで喜んでた！
大西：噛み締めてたよな！今たぶん、奥歯ないと思うで（笑）
西畑：…親知らず、抜けた？やばい（笑）
全員：（笑）
長尾：大橋さんは、裏でもすごい悔しがってた。
藤原：悔しがってた。着替えながら「くそぉ〜、ポケットが…」って（笑）
大橋：あっはっは（笑）
西畑：背中にノートパソコンが入れれるとか、いらんねん！あれはいらんかったかもしれん！
大橋：それなんよ！だから言葉のチョイスも必要やな！
藤原：いや、大事。
大橋：結構大事よ！だから、俺らほんまに、頑張ろうな！（藤原に向かって）
藤原：いや、一緒にすんなよ！（笑）
大橋：一緒やから（笑）。僕のMVPは恭平ですかね。マリオの服も取り入れたりして、1日目も恭平のファッション、2日目も恭平のファッションって感じやったので、自分を貫き通してるのがすごいなと思いましたね！
高橋：…ありがとうございます。（ローテンション）
全員：（笑）
藤原：あんまり刺さってない（笑）
大橋：刺さってへんかった（笑）
高橋：いや、刺さりました。刺さりました。
大橋：よかった（笑）
高橋：僕のMVPは…丈くん（藤原）っすね。
藤原：ありがとうございます！なぜですか？
高橋：僕から見たら、1日目のコーデが素晴らしかった。“ダブルウォッチ”っていう考えも僕は浮かばないですし。でも今日のコーデは、僕の服も、大吾の服も使っておいて、最下位っていうのだけがちょっとね…
西畑：俺らもちょっとショックやもんな（笑）
高橋：うん、複雑やった！
藤原：巻き添えです。なので、大吾は2位ですけど、実質7位です。大吾からもらった服なので。
西畑：え〜！？嘘やん！ガチで？（笑）
大西：僕はみっちー（道枝）ですかね。1日目も2日目も、あのランウェイが一人だけ本物のランウェイをちゃんと歩いてたから（笑）。すごく華々しかったです。それぞれの曲もそうですし、個性が出たランウェイだったなと思いました！
道枝：僕は恭平ですね。（King ＆ Princeの）「Theater」の振りを踊りながら縦花（道）を歩いてるのがおもしろかったです（笑）
高橋：あざす！
― コットンさん、ニューヨークさんと一緒に歌ってみての感想を教えてください。
西畑：あれは無茶ぶりから始まりましたよね。「一緒に初心LOVEやりません？」みたいな感じで（笑）。「勇気100%」「SHAKE」もそうやけど、「一緒にやりましょうよ！踊ってくださいよ！」っていう流れになって。
藤原：西村さんはブレイクダンスの経験があったんですけど、キョンさんはなかったんですよ。めっちゃ真面目に練習されてて、振りも振付師さんに何回も確認して、居残り練習もしてくださって。
大西：楽屋入りのときも歌いながら入ってきてました（笑）
藤原：ニューヨークさんは、比較的覚えるのが早かった。
大橋：早かったなぁ！
藤原：ただ、嶋佐さんは緊張してるのか、ずーっとマイクがこのまま（固めた状態で）で（笑）。休憩中もずっとこのままで、緊張してるのが伝わってきた（笑）。ああいう経験がない中でも一緒にやってくれたので嬉しかったです。
西畑：愛ですね、本当に。すごいかわいいなと思ったのが、ちょっとうまくいかへんくて「くっそ、うまくいかへんかったな」って裏で言ってて、そこまで本気になってやってくださっていたんだなというのが垣間見れてすごく嬉しかったです。
藤原：その姿だけでもドキュメンタリーができそうなくらい、すごく感動しました！
西畑：できるね！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.Doki it
M2.Never Romantic
M3.ギラギラサマー
＜先輩曲メドレー＞
M4.
サクラ咲ケ（嵐）
ズッコケ男道（SUPER EIGHT）
チャンカパーナ（NEWS）
A・RA・SHI（嵐）
M5.初心LOVE（うぶらぶ）
★MC芸人コラボ
M6.勇気100%
＜Encore＞
EN1.SHAKE（SMAP）
◆出演
なにわ男子
コットン（7日MCで出演）・ニューヨーク（8日MCで出演）
【Not Sponsored 記事】