BAKE CHEESE TART マンゴー新作♡大阪限定タルト登場

初夏の気分をぐっと高めてくれるスイーツが登場♡BAKE CHEESE TARTから、大阪限定のマンゴーチーズタルトが発売されます。とろける甘さのマンゴーとチーズの爽やかな酸味が絶妙にマッチした一品は、これからの季節にぴったり。おでかけのお供やご褒美スイーツとして、ぜひチェックしてみてください♪

マンゴー×チーズの絶妙バランス

「焼きたてタルト マンゴーチーズ」は、シロップ漬けマンゴーとマンゴージャムを使用した贅沢な味わいが特徴。

濃厚な甘みの中に、チーズムースのほどよい酸味が加わり、後味はすっきり。職人が追求した黄金バランスで、最後まで飽きずに楽しめるタルトに仕上がっています。

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大阪限定の特別スイーツ♡

本商品はBAKE CHEESE TART大阪髙島屋店限定で販売される特別な一品。

価格は1個351円（税込）と手に取りやすく、気軽に楽しめるのも魅力です。ビタミンカラーの見た目も華やかで、手土産や差し入れにもぴったりです。

販売期間＆楽しみ方

販売期間は2026年4月22日（水）～5月14日（木）まで。※なくなり次第終了となります。

ゴールデンウィークの帰省土産や、大阪観光のお土産としてもおすすめ。焼きたてならではの香ばしさと、フレッシュな果実感をぜひ味わってみてください。

初夏にぴったりのご褒美タルト

BAKE CHEESE TARTのマンゴータルトは、季節感と美味しさを同時に楽しめる限定スイーツ♡フルーティーで爽やかな味わいは、これからの季節にぴったりです。

大阪でしか出会えない特別な一品を、自分へのご褒美や大切な人へのお土産に選んでみてはいかがでしょうか♪