吉野家で「魯肉(ルーロー)牛丼」が4/9より販売！ 牛肉と甘辛く煮込んだ豚バラ肉が合わさった、スパイスの香り豊かな1杯

牛と豚の合盛り！ 新作「魯肉牛丼」や「魯肉黒カレー」などが登場！

4月9日11時より、全国の吉野家に新たなラインナップが登場します！

吉野家の牛肉に、八角や五香粉が香る甘辛い豚バラ肉を合わせた「魯肉（ルーロー）牛丼」（並盛660円）。が登場します。

1つの丼で牛と豚のうまみを同時に味わえる一杯です。

さらに、吉野家で支持を集める黒カレーに魯肉をトッピングした「魯肉黒カレー」（660円）も見逃せません。

スパイスの効いたカレーと魯肉の組み合わせで、牛丼とは異なる味わいを提供します。

「魯肉牛丼」は小盛（627円）から超特盛（1221円）まで全6サイズを展開し、細かなニーズに対応するボリューム感もポイントです。

全品テイクアウト可能で、自宅やオフィスでの食事の選択肢を広げます。

※価格は全て店内税込価格

（以下、プレスリリースより）

牛丼に魯肉（ルーロー）で、新たな一杯へ『魯肉牛丼』を4月9日より販売開始

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成荑哲也）は、4月9日（木）11時から 、全国の吉野家店舗にて『魯肉牛丼』は、本体価格601円（店内税込価格660 円）で販売開始します。

『魯肉牛丼』はテイクアウトでもご利用いただけます。八角や五香粉がほんのり香る本格スパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の魯肉を牛丼に合わせることで、牛肉のうまみと重なり合い、コク深く満足感のある味わいに仕上げました。

※一部店舗は販売しておりません。

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『魯肉（ルーロー）』と吉野家の人気メニューである黒カレーと組み合わせた「魯肉黒カレー」としてもお楽しみいただけます。

牛丼とは異なるスパイシーな味わいとの相性もお楽しみください。「魯肉黒カレー」はテイクアウトでもご利用いただけます。

「魯肉牛丼」

「魯肉黒カレー」