「大物になりそう」中川翔子、双子との日常ショットに反響！ 「お顔立ちがしっかりしてきましたね」
タレントの中川翔子さんは4月8日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちとの、ほのぼのとした日常ショットを公開しました。
【写真】中川翔子と双子のほのぼのショット
コメントでは「お兄ちゃん大物になりそう！赤ちゃんなのにめちゃくちゃ頼りになりそう」「スクスクと育って可愛い」「ベビーサークルの中が夢の国すぎる 遊び倒せそう」「親子でかわゆいね」「ムニムニでぷにぷにでもちもちでミチミチで最高」「お顔立ちがしっかりしてきましたね」「成長してるね 可愛をありがとう」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子と双子のほのぼのショット
「もちもちでミチミチで最高」中川さんは「6か月ふたごとベビーサークルでゴロゴロ こういう時間幸せだぁ」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。ベビーサークルの中でカラフルなおもちゃに囲まれながら、双子の息子たちと並んで床に寝転んでいます。息子たちそれぞれのソロショットも見られます。どの写真もかわいらしく、癒されます。
離乳食も公開6日には「保育園慣らし保育がはじまり、、離乳食二回食になりはじめた6か月ふたご！」とつづり、かわいらしい離乳食を公開していた中川さん。息子たちへの愛情が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)