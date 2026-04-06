ヨーロッパの気品漂う空間で楽しめる、ワンランク上のアフタヌーンティー。今回は、ドイツの名窯として世界中で愛されるマイセンの世界観を体感できるカフェで提供されている「ロイヤルアフタヌーンティー」を紹介します。こちらのアフタヌーンティーはここのお店のみでしか体験ができない貴重なものです。 芸術品のようなティーセットにうっとり まず目を奪われるのは、美し