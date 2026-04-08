「きたあああああ！！」ヤングなでしこ飛び級17歳の「ゴールエグい！」。豪州戦の同点弾に脚光「ヤバすぎ！」さらに２点目も！【U-20女子アジア杯】
井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月８日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ（GS）最終節で、オーストラリアと対戦している。
序盤から試合を優位に進める日本は、39分に一瞬の隙を突かれて失点も、45＋３分に同点に追いつく。
ボックス内で縦パスを受けた福島望愛が、鋭い切り替えしから右足を振る。正確なシュートでファーサイドのネットを揺らした。
飛び級でヤングなでしこに名を連ねる17歳のファインショットに、ネット上では「きたあああああ！！」「ゴールエグい！」「ヤバすぎ！ 完璧すぎる」「切り返しも上手かったー」といった声があがっている。
前半は１−１。後半を迎え、福島はさらに54分、この日２点目を奪取。抜群の決定力を発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない17歳！ 福島望愛の圧巻２発
序盤から試合を優位に進める日本は、39分に一瞬の隙を突かれて失点も、45＋３分に同点に追いつく。
ボックス内で縦パスを受けた福島望愛が、鋭い切り替えしから右足を振る。正確なシュートでファーサイドのネットを揺らした。
飛び級でヤングなでしこに名を連ねる17歳のファインショットに、ネット上では「きたあああああ！！」「ゴールエグい！」「ヤバすぎ！ 完璧すぎる」「切り返しも上手かったー」といった声があがっている。
前半は１−１。後半を迎え、福島はさらに54分、この日２点目を奪取。抜群の決定力を発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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