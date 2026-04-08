「きたあああああ！！」ヤングなでしこ飛び級17歳の「ゴールエグい！」。豪州戦の同点弾に脚光「ヤバすぎ！」さらに２点目も！【U-20女子アジア杯】

「きたあああああ！！」ヤングなでしこ飛び級17歳の「ゴールエグい！」。豪州戦の同点弾に脚光「ヤバすぎ！」さらに２点目も！【U-20女子アジア杯】