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「生命力スゴすぎ」足3本のサワガニが奇跡の復活！2度の脱皮で「完全体」になった姿に感動の声

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が『ついに完全体？！脱皮で足３本からの復活がスゴすぎるカニ！』と題した動画を公開しました。動画では、足が3本しかない状態で保護されたサワガニの「ミサワくん」が、2度目の脱皮を経て失った手足を再生させ、「完全体」へと復活を遂げた様子が紹介されています。



投稿者の自宅水槽で暮らすミサワくんは、捕獲当時、足が3本しかない状態でした。甲殻類特有の脱皮による再生能力に期待し飼育を続けていたところ、ある日突然、2度目の脱皮に成功します。水槽内にはミサワくんの形のままきれいに残った脱皮殻が転がっており、本体は岩の陰でじっとしていました。



投稿者が慎重に様子を確認すると、1度目の脱皮ではまだ小さかった再生途中の左ハサミも、今回は右ハサミと遜色ない大きさまで立派に復活していました。投稿者は「完全復活」「見事に復活」と、その再生能力の高さに興奮を隠せない様子です。脱皮直後の体色は黒っぽく、投稿者は「この色かっこいいな」と感嘆の声を漏らしました。また、ハサミが再生する仕組みについて、脱皮殻に残った薄い膜を指し示し、この袋状の膜の中で新しいハサミが折りたたまれるように形成され、脱皮と同時に展開するのだと解説しました。さらに、保護当初の小さな甲羅と今回の脱皮殻を並べて比較し、その確実な成長ぶりを実感しています。



その後、ミサワくんはカルシウム補給のために自身の脱皮殻をハサミで器用にちぎって食べ始め、3日後には硬い甲羅部分を除いてほぼ完食しました。体色も徐々に本来の赤茶色へと変化し、食欲も旺盛な元気な姿を見せています。小さな体で懸命に生きるサワガニのたくましい生命力と、自然界の神秘である再生能力をまざまざと見せつける観察記録となりました。