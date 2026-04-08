乃木坂46、日本大学入学式にサプライズ出演 卒業生・林瑠奈の縁で実現
【モデルプレス＝2026/04/08】乃木坂46が4月8日、日本武道館で開催された日本大学入学式にサプライズで出演し、新入生の入学を祝してミニライブを披露。このサプライズ出演は乃木坂46・4期生の林瑠奈がこの春、日本大学芸術学部を卒業した縁から実現した。
【写真】乃木坂46、日大入学式で約18,000人から歓声受ける
厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが起こり、乃木坂46のメンバーが登場した瞬間、新入生からは驚きの声と歓声が沸き起り、乃木坂46のサプライズライブがスタート。ライブでは、「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」といったヒット曲に加え、同日発売となったばかりの5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段をかけ上がったのはいつだ？」を披露。約18,000人の新入生の背中を、乃木坂46が後押しした。
卒業生の林は先日同大学を卒業したばかりと話し、「（大学生活を振り返ると）あっという間の4年間で、今思うと“あの時こうしていればよかった”と思ったことも、『正解だった、すべての選択に意味があった』と思っています。これから様々な道を辿る中で、私たちの活動が少しでも皆さんの勇気に繋がっていたら嬉しいなと思います」とコメントを述べ、これから新しい生活の一歩目を歩み始める新入生の背中を押す「きっかけ」を歌唱し、サプライズライブは終了した。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂46、日大入学式で約18,000人から歓声受ける
◆乃木坂46、日本大学入学式にサプライズ出演
厳かな式典から一転、会場が突如として暗転すると、何も聞かされていなかった新入生からは予期せぬ事態にどよめきが起こり、乃木坂46のメンバーが登場した瞬間、新入生からは驚きの声と歓声が沸き起り、乃木坂46のサプライズライブがスタート。ライブでは、「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」といったヒット曲に加え、同日発売となったばかりの5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段をかけ上がったのはいつだ？」を披露。約18,000人の新入生の背中を、乃木坂46が後押しした。
◆林瑠奈、新入生へコメント「皆さんの勇気に繋がっていたら嬉しい」
卒業生の林は先日同大学を卒業したばかりと話し、「（大学生活を振り返ると）あっという間の4年間で、今思うと“あの時こうしていればよかった”と思ったことも、『正解だった、すべての選択に意味があった』と思っています。これから様々な道を辿る中で、私たちの活動が少しでも皆さんの勇気に繋がっていたら嬉しいなと思います」とコメントを述べ、これから新しい生活の一歩目を歩み始める新入生の背中を押す「きっかけ」を歌唱し、サプライズライブは終了した。（modelpress編集部）
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