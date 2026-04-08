８日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした４人組グループ「モナキ」が同日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行った。新人にもかかわらず、ＴｉｋＴｏｋ動画から火がつき、ＳＮＳの総再生回数は７億回を超える大バズり中。歌謡グループとして異例の快進撃を続けるが、なぜここまで社会現象化したかに迫った。

「純烈」のリーダーで「モナキ」をプロデュースする酒井一圭が「当初は純烈の（ファンの）マダムに応援してもらうつもりだった」と語るように、最初は老舗のレコードショップなどでのキャンペーンを主戦場にするつもりだった。ＳＮＳをきっかけに日を重ねるごとに、リリースイベントの集客数が増加。当初の会場では人が集まりすぎて、急きょ開催が中止になるなどの人気ぶりとなっている。

レコード会社の担当者は「運です」と謙遜するが、酒井の構想では「純烈ではあまりやってこなかったデジタル戦略をやってみよう」という狙いがあったという。ＳＮＳの活用に長（た）けたスタッフをチームに加え、キャンペーンでのミニライブの動画撮影、ＳＮＳ投稿をＯＫにしたところ純烈ファンが投稿したパフォーマンス動画がＴｉｋＴｏｋで火がついた。

「まず曲がいいのが大前提。そしてダンスが覚えやすく、振りが顔にかぶらないので、チャレンジ動画をする際にも（美肌加工などの）フィルターが外れにくい」（担当者）。タレントやＹｏｕＴｕｂｅｒがダンス動画で追随。幅広い層に見つかり、１月ごろは１００人規模だった集客は８００人にまで膨れ上がった。３月７日に大阪（ヨドバシカメラ梅田）で行われたリリースイベントにファンが殺到。そのため、演歌キャンペーンのような従来のプロモーションから「事故を出さないような」規模での開催に切り替えた。

インフルエンサー界隈では「『モナキ』の動画を上げるとアルゴリズム（自動的に動画がおすすめに上がる仕組み）が上がる」という評判になっているという。モナキ自身は新人らしく、愚直にアンサー動画で応えたことも功を奏した。「ダンス動画を出してくれた方たちへの感謝の思いで動画を覚えて、２〜３日以内でアンサーを返すことを必ずやっていたら、それもバズってしまい…そういうことも含めて運だと思います」と謙虚に話した。

担当者によると、酒井は、グループの方向性や希望をある程度共有して、適材適所のスタッフを起用すると「あとは任せる」というスタンスという。この日午前８時にデビュー曲のコール動画を更新したが「そもそもレーベルの人間が、アーティストに直で『あれやって』『これやって』って指示することは、普通はない。（酒井の）『何かあれば、ごめんなさいは（自分が）言うから自由にやりなさい。信じてるぞ』っていうところで、ここまできたところはありますね」

勢い止まらぬモナキはこの日、８月に東名阪のＺｅｐｐツアーを行うことをサプライズ発表した。担当者は「１５５０円の（ＣＤ）イベントに来てくれていたお客さんが、それ以上のお金をいただく２０００人規模のコンサートでどこまで来てくれるか…」とつつましやかに話すが、ＳＮＳ戦略を武器にさらなる快進撃が続きそうだ。（宮）