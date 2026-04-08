『ラブ≠コメディ』中島健人×長濱ねるを支えるキャストに前野朋哉、今野浩喜、磯山さやか8名発表！
中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、第2弾となる追加キャストが発表。前野朋哉、今野浩喜、野村麻純、宮崎吐夢、磯山さやからの出演が明らかになった。
【写真】中島健人×長濱ねる初共演！『ラブ≠コメディ』ティザービジュアル
本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく…。
神崎麗司のマネージャー・紺野聡を演じるのは、「嘘八百」シリーズや『室町無頼』など数多くのドラマ・映画に出演するほか、俳優としてだけでなく監督としても活動する前野朋哉。紺野は世間のニーズを的確に把握し、ラブコメ路線の脚本を持ち込むが、それに不満を漏らす麗司を時に宥め、時に励ます兄貴分的な役割も担う。
劇中ドラマのスケジューラー・高見岩男を演じるのは、『ヒロイン失格』『ドールハウス』など、ラブコメからホラーまで幅広いジャンルで独特の存在感を放つ芸人・俳優の今野浩喜。高見は常に予算や時間の制約に追われながらも、憎まれ口を叩きつつ人情味あふれる兄貴肌で現場から信頼されている。
マネージャー歴20年を自称する美里のベテランマネージャー・森田瑠奈を演じるのは、ドラマ『11人もいる！』、大河ドラマ『光る君へ』、『終点のあの子』などに出演し、さわやかなビジュアルとのギャップのある役柄で注目を集める野村麻純。森田は多忙を極める美里に寄り添い、現場への付き添いやサポートを行う。
麗司と美里が出演するラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』のチーフカメラマン・松山亮を演じるのは、『カラオケ行こ！』『隣のステラ』などに出演するほか、ミュージシャンやコラムニストとしても活動する宮崎吐夢。松山は難易度の高い一発勝負の撮影でも見事なカメラワークを披露する頼れる存在だ。
劇中ドラマのヘアメイク担当・森山渚を演じるのは、『愛のこむらがえり』、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』などに出演し、グラビアやバラエティ、野球番組MCなど幅広く活躍する磯山さやか。森山は明るく気さくな性格で、張り詰めていた美里の緊張をやわらげる。
劇中ドラマの助監督・平林和馬を演じるのは、舞台『明るい夜に出かけて』で主演を務め、2026年4月スタートのドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』でW主演を務めることが決定している、STARTO ENTERTAINMENTの人気ジュニアグループB＆ZAIのリーダー・今野大輝。本作が映画初出演となり、俳優としての活躍の場を広げている。平林は予算の少ない現場に不満や疲労を漏らしつつも、次第に作品づくりに真剣に向き合っていく。
麗司の俳優仲間であり友人の草野公平を演じるのは、「キングオブコント2018」優勝をきっかけに多くのバラエティ番組で活躍する、自然体の飾らない雰囲気が魅力のハナコ・菊田竜大。草野は塩野瑛久演じる俳優・渕上颯真とともに3人で酒を酌み交わし、愚痴をこぼす麗司を励まし、軽口にもユーモアで応じる懐の深さを見せる。
南風美里の母・南風万里子を演じるのは、『美少女戦士セーラームーン』の月野うさぎ役や、『新世紀エヴァンゲリオン』の葛城ミサト役などで知られる三石琴乃。万里子は福岡でいちご農家を営みながら女手一つで美里を育ててきたが、現在は闘病中で入院しており、ラジオを聴くことを楽しみにしている。
俳優にとどまらず幅広い分野で活躍する個性豊かなキャストが、一癖あるキャラクターを熱演。悩みや葛藤を抱える神崎麗司と南風美里の成長を、周囲が温かく支える姿が描かれる。互いに切磋琢磨していく様子も丁寧に描かれる本作は、単なるラブコメにとどまらない、仕事に情熱を注ぐ人々に向けたお仕事エンターテインメントだ。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。
【写真】中島健人×長濱ねる初共演！『ラブ≠コメディ』ティザービジュアル
本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく…。
劇中ドラマのスケジューラー・高見岩男を演じるのは、『ヒロイン失格』『ドールハウス』など、ラブコメからホラーまで幅広いジャンルで独特の存在感を放つ芸人・俳優の今野浩喜。高見は常に予算や時間の制約に追われながらも、憎まれ口を叩きつつ人情味あふれる兄貴肌で現場から信頼されている。
マネージャー歴20年を自称する美里のベテランマネージャー・森田瑠奈を演じるのは、ドラマ『11人もいる！』、大河ドラマ『光る君へ』、『終点のあの子』などに出演し、さわやかなビジュアルとのギャップのある役柄で注目を集める野村麻純。森田は多忙を極める美里に寄り添い、現場への付き添いやサポートを行う。
麗司と美里が出演するラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』のチーフカメラマン・松山亮を演じるのは、『カラオケ行こ！』『隣のステラ』などに出演するほか、ミュージシャンやコラムニストとしても活動する宮崎吐夢。松山は難易度の高い一発勝負の撮影でも見事なカメラワークを披露する頼れる存在だ。
劇中ドラマのヘアメイク担当・森山渚を演じるのは、『愛のこむらがえり』、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』などに出演し、グラビアやバラエティ、野球番組MCなど幅広く活躍する磯山さやか。森山は明るく気さくな性格で、張り詰めていた美里の緊張をやわらげる。
劇中ドラマの助監督・平林和馬を演じるのは、舞台『明るい夜に出かけて』で主演を務め、2026年4月スタートのドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』でW主演を務めることが決定している、STARTO ENTERTAINMENTの人気ジュニアグループB＆ZAIのリーダー・今野大輝。本作が映画初出演となり、俳優としての活躍の場を広げている。平林は予算の少ない現場に不満や疲労を漏らしつつも、次第に作品づくりに真剣に向き合っていく。
麗司の俳優仲間であり友人の草野公平を演じるのは、「キングオブコント2018」優勝をきっかけに多くのバラエティ番組で活躍する、自然体の飾らない雰囲気が魅力のハナコ・菊田竜大。草野は塩野瑛久演じる俳優・渕上颯真とともに3人で酒を酌み交わし、愚痴をこぼす麗司を励まし、軽口にもユーモアで応じる懐の深さを見せる。
南風美里の母・南風万里子を演じるのは、『美少女戦士セーラームーン』の月野うさぎ役や、『新世紀エヴァンゲリオン』の葛城ミサト役などで知られる三石琴乃。万里子は福岡でいちご農家を営みながら女手一つで美里を育ててきたが、現在は闘病中で入院しており、ラジオを聴くことを楽しみにしている。
俳優にとどまらず幅広い分野で活躍する個性豊かなキャストが、一癖あるキャラクターを熱演。悩みや葛藤を抱える神崎麗司と南風美里の成長を、周囲が温かく支える姿が描かれる。互いに切磋琢磨していく様子も丁寧に描かれる本作は、単なるラブコメにとどまらない、仕事に情熱を注ぐ人々に向けたお仕事エンターテインメントだ。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。