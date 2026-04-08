ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が、7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）にVTR出演。引退後に通った養成所を明かした。

同番組ロケ冒頭、茨城県ひたちなか市のスケートリンクで見事に滑走する姿を披露した高橋さん。「どうして私がこんなに気合いが入っているか。それは今、タレントとしても宇宙一を目指しているからです」と打ち明けた。

その後漁港へ向かい、右手を添えて市場を紹介しながら「これ、養成所で習ったんです」と告白。高橋さんは「“見てください”って言ってから、カメラが行って戻って来るまで待ってから歩き出す」と、教わったテクニックを披露した。

同行したスタッフから「何の養成所に行ってたんですか？」と聞かれると、所属事務所が松竹芸能であることを明かした高橋さんは「松竹の養成所でタレントコースみたいなのがあって、食レポとか、ロケの歩き方とか。今も実践してるのが、歩くスピード。普段よりもゆっくり、ロケ用の歩き方っていうのがある」と説明した。

これにスタジオで見守っていた「千鳥」ノブは、自身がMCを務める別番組を振り返り「だから鬼レンチャンに来た時も、森脇（健児）さんとペアで来た。“なんでや？”と思ってたけど、松竹や〜」と納得。「凄いよ、今この子。そういうことか。ゴゴスマばっかり出るのよ。なんでかと思ったら、ますだおかださんが出てるからや」と理解した様子。

その上で、ノブは「ちょっと良くないクセが付いてるかもなぁ」と苦い表情に。相方の大悟は「“フィギュアをずっとやってきた”っていう感じがいいわけ。タレントっぽく、松竹で変なことを教えると、“松竹臭”がつくやろ」と嘆き、「自由なほうがいいのよ。みんなと一緒になっちゃうよ、そんなことをすると」と語っていた。