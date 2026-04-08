クレープで包んだ濃厚アイスがポイント！スシロー「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」
スシローの人気スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」が、クレープ生地で包んでパリっとブリュレに！
春の新作スイーツ「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」が、期間限定で登場します☆
スシロー「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」
価格：300円(税込)〜
販売期間：2026年4月8日（水）〜5月10日（日）
※但し販売予定総数74万食が完売次第終了
持ち帰り：不可
販売店舗：全国のスシロー
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります
スシローに、定番スイーツ人気No.11の「カタラーナアイスブリュレ」を使用した、春の新作スイーツ「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」が期間限定で登場。
「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエが開発したスイーツを販売する「SUSHIRO Cafe」
年間200種類を超える試作品の中から厳選した、こだわりのスイーツが提供されています。
春の新作スイーツ「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」は、北海道産クリームやマダガスカル産バニラビーンズを使用したカスタードが濃厚な「カタラーナアイス」を使用。
ホイップやフローズン苺、練乳とクレープ生地で包み、提供前に炙ってブリュレ仕立てになっています。
トッピングの甘酸っぱい苺ソースが、ブリュレの香ばしさや少し溶けたカタラーナアイスと合わさり、絶妙な仕上がりです！
クレープ生地で定番人気スイーツを包み、パリッとブリュレに仕立てた春の新作スイーツ。
スシローの「カタラーナクレープブリュレ 苺ソース」は、2026年4月8日より販売スタートです！
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※写真はイメージです
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