フジテレビの苦しい状況があらわになった。

社会学者の古市憲寿氏と元放送作家・鈴木おさむ氏のＴＯＫＹＯ ＦＭ「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」が５日にスタート。初回放送でフジテレビに対する厳しい言葉が並んだ。

２人は１年前に共演した同局の別のラジオ番組で「サン！シャイン」について愛あるダメ出しを繰り広げた。その時点では番組側も怒っていなかったそうだが、鈴木氏が「調子に乗って、去年の８月にインスタで『番組は面白くない』って書いちゃった」ところ「マネジャーが呼び出された」という。

すると、それを聞いた古市氏が「なんか弱ってる人って、愛の言葉とかもたぶん聞く余裕もないっていうか。負けている人は、だから負けていくんだなっていう。勝ってる人は、別に批判されても本当に余裕があるから、批判の声を聞いてどんどん改善していけるじゃないですか」とダメ出し。「負けてる人は無理なんだなっていう。こうやって格差が広がっていくんだな」とまで言ってのけた。

鈴木氏も同番組の爛螢機璽僧廊瓩傍震笋鯆茲靴拭Ｋ蛭搬从を特集した際に「みんな頑張っているんだよ。頑張ってやってるんだけど、これは本気でやってるのかな？って思っちゃった時があって。構成作家目線だと、これは本気で視聴率を取りに行こうと思ってやってるのかな」と番組のクオリティーに首をかしげた。

フジは元タレント中居正広氏の一連の問題で、開局以来最大の危機に陥った。広告収入はたいぶ戻ったものの、局アナをはじめ人材流出に歯止めがかからないと伝えられている。古市氏と鈴木氏の言葉を聞いたフジ局員が力なく答える。

「２人ともギャラをもらって番組に出ていた側ですからね。その２人にダメ出しされるなんて、以前なら『ふざけるな！』だったでしょう。でも今は２人の指摘が図星な部分もあって、反論する気にもならないというのが正直なところ」

以前のフジには独特のプライドがあり、他局でヒットした番組を伝え聞いても「それ、うち（フジ）では通用しないよ」とマウント気味に言ってのけることがあった。それは他局よりも型破りなものを追及するフジの矜持でもあった。

「でも今はコンプラ徹底、制作費の圧縮が最優先。イチから出直しです」（同）

ラジオで古市氏は現在放送中のフジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」にも言及。「めっちゃチープな番組で。スタッフの数が信じられないぐらい少ない」と暴露し「全国で流していいのか？っていうぐらいスタジオはスカスカ」とネタにしていた。

言われ放題のフジ。内心「こんちくしょう」と思っても、なかなか表に出せないのが窮状を物語っているといえそうだ。