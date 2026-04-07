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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「静かに始まるもうひとつの戦争さあどうする？」を公開した。動画では、中東とパナマ運河を舞台に進行しているアメリカと中国の覇権争いについて、「武器を使わない戦争」がすでに始まっていると強い危機感を露わにして語った。



動画の冒頭で懲役太郎氏は、アメリカ国務省が中東に滞在するアメリカ人に対し、緊急連絡体制の確保と退避準備を命じた事態に言及。「帰国の支援まで用意している。逃げる準備をしなさいという意味だ」と述べ、何かが起きる前提の異常な動きであると指摘した。



さらに、この中東の緊張状態は、地球の裏側にあるパナマ運河の問題と連動していると説明する。世界物流の心臓部であるパナマにおいて、中国による船舶への拘束や遅延といった圧力がかかっている現状を挙げた。これを「武器を使わない戦争」と定義し、「経済戦争、ハイブリッド戦争、グレーゾーン戦術」「打たずに締めていく」と表現。武力に頼らずに世界の物流をコントロールしようとする戦略が展開されていると語った。



中東は「エネルギーの通り道」であり、パナマは「物の通り道」である。この二つのルートが同時に押さえられれば、世界経済は完全に停止すると警告。アメリカの一連の行動は、パナマを守り、中東から自国民を退避させ、中国を牽制するためのものであり、「もう戦争の準備段階だよ」と事態の深刻さを力強く断じた。



すでに船舶トラブルの増加による保険料や物流コストの高騰、中東での小規模な衝突による原油価格の急騰が起きていると指摘。原油や海運に依存する日本にも直撃する問題であり、「全部止まってしまう可能性がある」と危機感を募らせた。最後には、自国のルールで世界を支配しようとする中国のやり方に対し、世界が「NO」と気付いて止めようとしているのが現在の構図であると解説。「もう少ししたらよく見えてくるようになる」と視聴者に語りかけ、今後の動向に警戒を促した。