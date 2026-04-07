元NMB48・上西怜、『週プレ』で魅せた大人セクシーな艶やかグラビア

上西 怜が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！

上西 怜 ©惠原祐二／集英社

【プロフィール】

上西 怜（じょうにし・れい）

2001年5月28日生まれ 滋賀県出身

身長154cm 血液型＝A型

ニックネーム＝れーちゃん

2016年、NMB48に5期生として加入。22年リリースの『恋と愛のその間には』で自身初となるセンターを務め、25年4月にグループを卒業。コミケへの参加など、コスプレの活動や、女性ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとしても活動中

公式X & Instagram【@jonishi_rei】

今号の『週プレ』は、今週の週プレは、これぞ最強ボディ！髙野真央の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、

25歳の誕生日目前・上西 怜を撮り下ろし、麻倉瑞季の春らんまんな最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】上西怜写真集「純愛」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月6日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】上西怜写真集「純愛」©惠原祐二／集英社

＜特集情報＞

「包むもの不足」でコンビニ、スーパーから定番商品が消えるXデーほかワイド特集・イラン戦争物流クライシス、世代別価値観アンケート・令和8年、働く大人の新常識、超実用！インフレ生活サバイバル術も要チェック！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』16号は4月6日に発売！