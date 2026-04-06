「今日好き」クライストチャーチ編、男女10人プロフィール「男子高生ミスターコン」ファイナリスト・「めるぷち」研究生ら集結
【モデルプレス＝2026/04/06】4月6日よりABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加するメンバーのプロフィールを紹介する。
【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が勢揃い
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
前回の「卒業編2026」から小林ゆあ（高校3年生／神奈川県）、「チュンチョン編」から岩間夕陽（高校2年生／千葉県）、「テグ編」から酒井理央（高校3年生／東京都）が継続参加。ほかにも女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」研究生の伊澤春苺（高校1年生／京都府）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」ファイナリストの小川永真（高校3年生／福島県）、「男子中学生ミスターコン2023」に出場経験のある田代魁音（高校3年生／東京都）などフレッシュなメンバーが揃った。
放送時学年／出身／身長
高校3年生／神奈川県／153cm
高校2年生／千葉県／155cm
高校2年生／東京都／154cm
高校2年生／東京都／161cm
高校1年生／京都府／158cm
高校3年生／東京都／170cm
高校3年生／大阪府／175cm
高校3年生／福島県／171cm
高校3年生／東京都／171cm
高校1年生／茨城県／175cm
（modelpress編集部）
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◆「今日好き」クライストチャーチ編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
◆女子
放送時学年／出身／身長
◆小林ゆあ（こばやし・ゆあ）
高校3年生／神奈川県／153cm
◆岩間夕陽（いわま・ゆうひ）
高校2年生／千葉県／155cm
◆金沢十亜（かなざわ・とあ）
高校2年生／東京都／154cm
◆花守麗奈（はなもり・れな）
高校2年生／東京都／161cm
◆伊澤春苺（いざわ・はるめ）
高校1年生／京都府／158cm
◆男子
◆酒井理央（さかい・りお）
高校3年生／東京都／170cm
◆桜木琥太郎（さくらぎ・こたろう）
高校3年生／大阪府／175cm
◆小川永真（おがわ・とおま）
高校3年生／福島県／171cm
◆田代魁音（たしろ・かいと）
高校3年生／東京都／171cm
◆今野優誠（こんの・ゆうま）
高校1年生／茨城県／175cm
（modelpress編集部）
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