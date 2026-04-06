「しゃぶしゃぶどん亭」平日限定･日替わりランチをリニューアル　ごはんお替り自由で税込1,078円〜

しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶどん亭」は、4月3日(金)より全31店舗にて、平日(月〜金)16時まで限定で販売している日替わりランチメニューをリニューアルした。価格は税込1,078円から。

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今回のリニューアルでは、どん亭らしい“鍋仕立て”にこだわり、ごはんと香の物が付いた満足度の高い鍋膳として提供。ごはんはお替り自由で、手軽さと満足感を兼ね備えたランチメニューとなっている。

〈お得なドリンクバーセットが新登場〉

日替わりランチ限定で、ドリンクバーをセットにした新プランを導入。通常税込1,078円の日替わりランチに、ドリンクバー(通常税込275円)を組み合わせ、税込1,200円で提供する。食事とともにドリンクもゆっくり楽しめる内容となっている。

ドリンクバー付1200円

〈曜日替わりで楽しめる鍋膳メニュー〉

◆月曜:肉吸いうどん鍋膳(鶏ごぼうごはん付き)

やさしい和風だしに牛肉と玉ねぎの旨みが溶け込んだうどん鍋。鶏ごぼうごはんと合わせて満足感のある一品。

◆火曜:明太子豆乳鍋膳(新商品)

豆乳のまろやかさに明太子の風味を合わせた奥行きのある味わい。具材にだしがなじみ、やさしい美味しさが広がる鍋膳。

◆水曜:ももとつみれの鶏白湯鍋膳(新商品)

コク深い鶏白湯スープに鶏もも肉と鶏つみれを合わせた一品。濃厚ながら後味はやさしく、最後まで飽きずに楽しめる。

◆木曜:豚にんにく味噌鍋膳

豚バラ肉を特製味噌出汁で煮込んだ食べ応えのある鍋膳。にんにくの香りと味噌の旨みが調和した、身体の芯から温まる味わい。

◆金曜:牛カレーうどん鍋膳

牛肉とうどんを特製カレー出汁で煮込んだ鍋膳。和風だしの旨みとスパイスの香りが食欲をそそる“金曜カレー”メニュー。

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〈販売概要〉

販売開始:2026年4月3日(金)〜

販売時間:平日(月〜金)ランチタイム(〜16時まで)

対象店舗:「しゃぶしゃぶどん亭」全31店舗

※祝日が平日にあたる場合は販売休止

※年末年始･GWなど長期休暇期間は販売を休止する場合あり

※ドリンクバー未導入店舗ではランチドリンク1杯セット(コーヒーはお替り自由)を税込1,200円で提供する。