人間が行うような高度な器用さが必要な作業をロボットで実行可能にするAIモデル「GEN-1」、実際にロボットを動かすとこうなるという動画あり

人間が行うような高度な器用さが必要な作業をロボットで実行可能にするAIモデル「GEN-1」、実際にロボットを動かすとこうなるという動画あり