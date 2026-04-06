瀬戸朝香、小学生時代の“衝撃的あだ名”明かす「お友達に呼んでって言ってました（笑）」
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（49）が、6日放送の日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜前9：00※一部地域を除く）に生出演。小学生のころの衝撃の“あだ名”を明かした。
【動画】「口元や仕草がイノッチそっくり」高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画披露の瀬戸朝香
今春から新たに月曜パーソナリティーとして番組に加入した瀬戸。この日は「瀬戸朝香、故郷でルーツを探る旅」として、生まれ故郷の愛知県瀬戸市の思い出の地を巡るロケの模様を放送した。
このVTRの合間、総合司会の同局・水卜麻美アナウンサー（38）から「小学生のときの思い出は？」と問われた瀬戸は「きゅうりが大好きだったので、お友達に“きゅうり娘”と呼んでって言ってました（笑）」とカミングアウト。水卜アナが「きゅうり娘〜」と呼びかけると、笑顔で「ありがとう」と応じた。
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今春から新たに月曜パーソナリティーとして番組に加入した瀬戸。この日は「瀬戸朝香、故郷でルーツを探る旅」として、生まれ故郷の愛知県瀬戸市の思い出の地を巡るロケの模様を放送した。
このVTRの合間、総合司会の同局・水卜麻美アナウンサー（38）から「小学生のときの思い出は？」と問われた瀬戸は「きゅうりが大好きだったので、お友達に“きゅうり娘”と呼んでって言ってました（笑）」とカミングアウト。水卜アナが「きゅうり娘〜」と呼びかけると、笑顔で「ありがとう」と応じた。