グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はスタイル抜群の元RQ・清水になさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】見惚れる完成度のナイスボディ

☆元RQの魅惑のボディの逸材がイメージDVDに進出して大胆セクシーさ炸裂！



1stDVD『ニーナにまかせて』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年3月15日)





●清水にな

2月23日生まれ 京都府出身 T165cm B90 W57 H86

抜群のスタイルで、2020年から2023年はレースクイーンとして活躍。そして、ベルギーのサッカーチームの日本でのイメーガール"シントトロイデンガールズ"の3代目(2024〜25）としても活動。

そんな彼女がついにイメージDVD界に進出。1stDVDでは、表紙からベージュレースのY字スーパーハイレグ衣装で迫る。

大胆セクシーな表現にいきなり前向きとはありがたい限りであります。

――初のDVDということで、出してみた感想はいかがですか？

清水 思ってたよりもグラビアってすっごいハードだったんですけれども、撮影自体がとっても充実してたので忘れられない冬の思い出になりました。

――では、冬にロケに行かれたということですね。

清水 はい。

――場所はどちらですか？

清水 場所は、宮古島ですよね？（マネージャーさんに確認）

MG 石垣島です。

清水 石垣島です（笑）。

――ロケの思い出は？

清水 冬に石垣島に行くっていうことがいままでなかったので、海での撮影が特に印象的でした。あとは髪型が可愛いなと思ったお風呂のシーンが印象に残ってます。

――テーマとかストーリーとか、役柄はどんな感じですか？

清水 今回は自分の中で"初めての沖縄デート感"っていうのを想像しました。台本とかにはなにも書いてなかったので、自分で思ったように相合い傘を描いたりとか。カメラの向こうで、恋愛っぽく映ればなあと思って撮りました。

――では、いくつかオススメのシーンやお気に入りのシーンを紹介してください。

清水 今回のお気に入りのシーンはお風呂のシーンで、眼帯水着のシーンなんです。ちょっとふわふわプードルの可愛い髪型になっていて。

あと、お風呂って艶っぽい感が出るじゃないですか。なので、自分的にはすっごいお気に入りなんです。

でもきっと見てくれているみんなが好きなのは、夜の黄色の衣装なんだろうなって思います（笑）。

――蛍光カラーの衣装ですね。これはどんなシーンですか？

清水 カメラマンさんといっしょに、誘い込むような感じでやろうって、夜の暗いお部屋で撮りました。

――いわゆる夜ベッドですかね。

清水 そうです、夜ベッドシーン。クライマックスですね。

――パッケージの表紙の大胆な写真はどんなシーンですか？

清水 もともとは（白の）ブラウスを着た状態で、ちょっとダンスっぽいというか、ちょっとお尻を振ったりして、誘うようなポーズが多かったんですけど。だんだんだんだん脱いで、こういうシーンなるっていう。

――今までに着たことない衣装ですよね。

清水 まったくないです（笑）。

――レースクイーンらしい、スタイルの良いところを表現できたシーンはありますか？

清水 スタイルの良いところを表現できたシーンは、プールのシーン。ハイレグの水着を着ているんですけれども、クビレもそうですし、あとは脚の部分も魅力的に映っているので、レースクイーンぽさも出てます。

――レースクイーンからグラビアイメージの世界に来たきっかけは？

清水 レースが開催されている時はずっとレースクイーン一本でやってきたのですが、もともとずっとグラビアにチャレンジしてみたかったんです。ちょうどレースクイーンを卒業したのでそれもひとつのきっかけですね。

――では、レースクイーンは完全に卒業ということなんですね。

清水 そうですね。レースクイーンは完全に卒業して、それでグラビアにチャレンジしました。

――清水さんのグラビア的な魅力はどこになりますか？

清水 グラビア的な魅力といったら、やっぱりお胸と色気じゃないですかね。ずっとカメラマンさんに褒められていたのは、"おヘソ"でした。

何がいいとかわからないんですけど（笑）。でも、縦長？のおヘソでそこが魅力なんだなあと思いました。

――新年度からはどんな感じで活動予定ですか？

清水 新しくグラビア活動が始まったので、SNSの発信とかも頑張っていきたいですし、あとはこれからたくさん魅力を伝えられるようなことを始められたらなあと思います。

――お知らせできる情報告知はありますか？

清水 4月に撮影会があるので、よかったらSNSでチェックしてください。

＊ ＊ ＊

とにかく見惚れる完成度のナイスボディです。さすがRQやイメージガールをやられてきただけのことはある。

そしてイメージDVD界に進出。これからは、色っぽさ、セクシーさで新しい自分をアピールしていきたいということで、イメージDVD界独特の大胆セクシー衣装にも積極的なのがとにかくありがたい。

いきなりパッケージの表紙からアレですから。以前からのファンの方は大丈夫かと、ちょっと心配になるほどです。あと、魅力的なおヘソにも注目してください。

取材・文・撮影／北川昌弘