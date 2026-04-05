「under the radar」の意味は？ニュースなどでも使われるフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味は通じません。

果たして、正解は？

正解は「目立たずに」でした！

「under the rader」は「目立たずに、気づかれずに」という意味のフレーズ。

軍隊などのレーダーから外れるという意味から転じて、「見つからずに、気づかれずに、秘密にしておく」という表現になりますよ。

最近では、ニュースなどでも使われるほど一般的な表現になっています。

「Kids are flying under the rader to steal some cakes from the kitchen.」

（子どもたちはキッチンからケーキを盗むのを見つけられないように行動している）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。