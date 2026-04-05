神奈川県庁（資料写真）

神奈川は５日、秦野市在住の６０代女性がはしかに感染したと発表した。はしかと診断された患者との接触歴があったという。

県によると、女性は２日に発熱し、４日に同市内の医療機関を受診。同日中に陽性が確定した。

女性は周囲に感染させる可能性のある１〜３日、イオン秦野ショッピングセンター（秦野市入船町）を訪れていた。