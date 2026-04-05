ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 秦野、はしか患者と接触した６０代女性が感染 ショッピングセンター… ショッピング ショッピングセンター イオン はしか 医療 秦野、はしか患者と接触した６０代女性が感染 ショッピングセンター訪れる はしか患者と接触 60代女性感染 2026年4月5日 18時30分 カナロコ by 神奈川新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 神奈川県庁（資料写真） 神奈川は５日、秦野市在住の６０代女性がはしかに感染したと発表した。はしかと診断された患者との接触歴があったという。 県によると、女性は２日に発熱し、４日に同市内の医療機関を受診。同日中に陽性が確定した。 女性は周囲に感染させる可能性のある１〜３日、イオン秦野ショッピングセンター（秦野市入船町）を訪れていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 横浜の２０代男性がはしか感染 東急東横線を利用、ミスタードーナツ訪問も 川崎の３０代男性がはしか感染 東横線や東京メトロを利用 平塚の２０代男性がはしか感染 沖縄に滞在、ＪＲ東海道線や京急など利用 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, イベント, 生花, マンション, 工場, 静岡, 置床工事, 海, 埼玉, 横浜