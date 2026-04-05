くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の初回放送が5日、スタートした。

同番組は、歌手和田アキ子（75）がMCを務めた「アッコにおまかせ!」の後継番組だが、その前の爆笑問題がMCを務める「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）との掛け合いを含めて続くような形の番組となり、「サンジャポ」も含めて、これまでとは少し番組の進行、構成が変わっていた。

これまでは「サンジャポ」のラストで、太田が「本日のお詫び」として、その日の出演者1人の言動へのツッコミを入れながら番組が終わり、その後、PR番組の「サンデージャンクション」やニュースを挟んで「アッコ−」につなげていた。一方、この日は、「サンデージャンクション」は「サンジャポ」の放送内に入り、ニュースは「サンデーQ」の番組内で放送された。「サンジャポ」名物の太田の「お詫び」コーナーは、「サンジャポ」から「サンデーQ」に移行する過程で、爆笑問題と上田の掛け合いが行われたこともあり、この日は放送されなかった。

SNS上には「太田の『今日のお詫び』が実は一番楽しみwwwなコーナー（グダグダな時も多いけどw）だったけど、もうやんないのかなあ」と、太田の「お詫び」コーナーの復活に期待するコメントも寄せられた。