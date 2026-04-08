【ヒューストン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は７日昼（日本時間８日未明）、有人月周回探査計画「アルテミス２」で飛行中の宇宙船「オリオン」が、地球の重力よりも月の重力が強い「月の重力圏」を離脱したと発表した。オリオンはＮＡＳＡのリード・ワイズマン船長（５０）ら米国とカナダの飛行士４人を乗せて、現在、地球に向かう軌道を進んでいる。地上にいるＮＡＳＡの科学担当職員らと交信し、前日に行った月の裏