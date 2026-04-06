華麗な経歴はウソだった10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年４月８・15日号『経歴詐称でテレビ、ラジオ６番組を降板号泣!!しょんぼりショーンKを48歳誕生日に直撃！』を取り上げる。説得力のある落ち着いた語り口と彫りの深い端正なルックスの経営コンサルタント「ショーンK」ことショーン・マクアー