神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で、クレーンの解体作業中に男性作業員5人が転落しました。クレーンについたおよそ500トンの重りが落下し、足場が崩れたということです。■クレーン解体作業中に…高さ約30ｍの足場崩落7日夜、「news zero」は事故が起きた神奈川県川崎市の現場上空へ。ダイバーの姿は、まわりの海にも…。夜になっても捜索活動が続けられていました。7日夕方、神奈川県川崎市の製鉄所で起きた足場の崩落事